Tamara Tyasmara Menolak Lihat CCTV Detik-Detik Kematian Dante: Cukup Sekali

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |15:05 WIB
Tamara Tyasmara Menolak Lihat CCTV Detik-Detik Kematian Dante: Cukup Sekali
Tamara Tyasmara Menolak Lihat CCTV Detik-Detik Kematian Dante: Cukup Sekali (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus kematian anak Tamara Tyasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante pada Senin, (19/8/2024). Kali ini, sidang tersebut beragendakan keterangan saksi ahli.

Namun, Tamara mengaku tidak siap jika harus kembali melihat detik-detik Dante ditenggelamkan oleh YA. Sebab, dia menilai hal itu sangat menyayat hati selaku ibu kandung korban.

"katanya hari ini akan diputar lagi CCTV ya. Tapi saya nggak siap (lihat CCTV-nya lagi). Kalau memang diputar kemungkinan saya akan keluar ruang sidang," kata Tamara Tyasmara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (19/8/2024).

Tamara Tyasmara (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
Tamara Tyasmara Menolak Lihat CCTV Detik-Detik Kematian Dante: Cukup Sekali (Foto: Ravie Wardani/Okezone)


"Cukup sekali aja," tegasnya.

Adapun saksi ahli yang dihadirkan diantaranya ahli renang, ahli forensik, dan ahli digital forensik atau CCTV.



Selain itu, hadir pula Angger Dimas ditengah persidangan bersama ayah kandungnya, Agus Rianto.

Saat memasuki ruang sidang, Angger Dimas dan rombongannya langsung mengambil posisi terdepan agar bisa mendengarkan kesaksian ahli dengan seksama.

 

