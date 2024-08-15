Ogah Terima Uang Asuransi dari Pihak Kolam Renang, Tamara Tyasmara: Aku Maunya Keadilan!

JAKARTA - Majelis Hakim di persidangan kasus kematian Dante, Immanuel Tarigan, sempat berbicara soal uang asuransi yang seharusnya diberikan mereka pada keluarga Dante. Dalam kesempatan itu, hakim meminta agar pihak pengelola kolam renang bisa proaktif terkait urusan asuransi ke pengunjung.

Terkait asuransi yang sempat dibahas dalam sidang, Tamara Tyasmara mengaku baru tahu jika ada bentuk tanggung jawab pihak kolam renang Taman Air Tirta Mas Pondok Kelapa, Jakarta Timur, atas kematian putranya. Namun, Tamara mengatakan jika dia sama sekali tak menginginkan hal tersebut.

Ogah Terima Uang Asuransi dari Pihak Kolam Renang, Tamara Tyasmara: Aku Maunya Keadilan! (Foto: Instagram/tamaratyasmara)

Sebagai ibu yang kehilangan anak semata wayangnya, Tamara hanya ingin keadilan. Terlebih Dante meninggal dunia lantaran ditenggelamkan oleh mantan kekasihnya, Yudha Arfandi.

"Aku nggak kepikiran asuransi mau Rp 20 juta, mau Rp 50 juta, kita nggak kepikiran itu, yang aku maunya keadilan," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin.

Selain itu, bintang sinetron Setulus Hati ini juga tak menyalahkan pihak kolam renang. Termasuk meminta ganti rugi apalagi uang asuransi.

Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah keadilan untuk sang putra.