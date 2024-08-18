Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Abun Sungkar Ditampar Tio Pakusadeweo saat Main di Film Kromoleo, Kenapa?

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |15:45 WIB
Abun Sungkar Ditampar Tio Pakusadeweo saat Main di Film Kromoleo, Kenapa?
Abun Sungkar Ditampar Tio Pakusadeweo saat Main di Film Kromoleo, Kenapa? (Foto: Instagram/abunsungkar)
JAKARTA - Abun Sungkar mencoba peruntungannya dengan bermain di film bergenre horor. Diketahui, Abun terlibat dalam film Kromoleo yang disutradarai Anggy Umbara dan diproduksi oleh Imperial Pictures, Pilar Film dan Umbara Brothers.

Abun yang lebih sering terlibat dalam film romance itu mengaku sempat gugup saat pertama kali menjalani proses syuting film horor. Apalagi ada sentuhan action-nyan dalam film Kromoleo ini sehingga ada workshop untuk melakoni adegan yang terbilang baru baginya.

Film Kromoleo (Foto: Nurul Amanah/Okezone)
Abun Sungkar Ditampar Tio Pakusadeweo saat Main di Film Kromoleo, Kenapa? (Foto: Nurul Amanah/Okezone)


"Iya betul (film horor pertama) awalnya deg-degan banget secara treatment beda banget dari sebelumnya. Seminggu pertama susah," ujar Abun Sungkar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Beruntung, Abun dipertemukan dengan sederet cast dan kru yang bisa bekerja sama dengan baik sehingga Abun menikmati segala proses yang dijalani.

"Alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman yang suportif, jadi lumayan enjoy jalaninnya," tandasnya.

Namun, produser Hartawan Triguna mendadak membongkar salah satu pengalaman yang menurutnya begitu berkesan bagi Abun Sungkar. Sebab, saat pertama kali mencoba terlibat dalam film horor, Abun justru ditampar oleh Tio Pakusadewo.

"Abun sempat digampar sama Om Tio," timpal Hartawan.

 

