Tamara Tyasmara Jadi Bintang Tamu Meet & Greet Sinetron RCTI di Sentul

Tamara Tyasmara Jadi Bintang Tamu Meet & Greet Sinetron RCTI di Sentul. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Meet & Greet Sinetron RCTI akan kembali digelar di Ground Floor, AEON Mall Sentul City, pada Minggu (11/8/2024). Para pemeran Cinta Yasmin dan Setulus Hati akan hadir sebagai bintang tamu dalam acara tersebut.

Sinetron Cinta Yasmin merupakan proyek terbaru RCTI yang berkisah tentang seorang perempuan bernama Yasmin yang harus bertahan dengan kerasnya hidup setelah ditinggalkan sang ayah untuk selamanya.

Yasmin kemudian bekerja bersama keluarga konglomerat yang ternyata menjadi dalang di balik kasus kematian ayahnya. Pemain Cinta Yasmin akan diwakili Lea Ciarachel dan Kenny Austin dalam Meet & Greet Sinetron RCTI kali ini.

Sementara cast sinetron Setulus Hati, akan diwakili oleh Tamara Tyasmara dan Rendy Septino. Selain kehadiran para aktor sinetron RCTI ini, akan ada banyak keseruan lainnya di Meet & Greet kali ini.

Meet and Greet Sinetron RCTI di Sentul. (Foto: MNC Media)

Ada chit chat, acting challenge, games, kuis berhadiah, hingga doorprize. Pastikan Anda mengikuti keseruan Meet & Greet Sinetron RCTI di AEON Mall Sentul City, pada 11 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB.