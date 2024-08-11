Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bilqis Nge-rap Bawakan Lagu Sheesh Milik Baby Monster di Amazing Kids Favorite Awards 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |21:45 WIB
Bilqis Nge-rap Bawakan Lagu Sheesh Milik Baby Monster di <i>Amazing Kids Favorite Awards 2024</i>
Bilqis Nge-rap Bawakan Lagu Sheesh Milik Baby Monster di 'Amazing Kids Favorite Awards 2024' (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting turut memeriahkan malam puncak Amazing Kids Favorite Awards 2024 yang ditayangkan di GTV pada Minggu (11/9/2024) malam. Tak sendiri, Ayu Ting Ting tampil bersama putri semata wayangnya, Bilqis Khumairah Razak.

Mereka tampil setelah Yuki Kato sebagai host ditemani Mazaya dan Gempi dalam sebuah sketsa mengumumkan pemenang serial animasi televisi terfavorit. Menariknya, pasangan ibu-anak ini kompak memakai dress di atas lutut berwarna lilac yang justru membuat mereka mirip kakak-adik.

Bilqis Nge-rap Bawakan Lagu Sheesh Milik Baby Monster di 'Amazing Kids Favorite Awards 2024' (Foto: MNC Media)


Dalam kesempatan itu, Bilqis dan Ayu Ting Ting terdengar membawakan lagu Kpop, milik Baby Monster berjudul Sheesh. Bocah 11 tahun itu terlihat percaya diri dan sangat lancar menyanyikan setiap lirik lagu yang terdiri dari bahasa Inggris serta bahasa Korea.

Suara Bilqis terdengar sangat merdu. Bahkan puncaknya Bilqis juga berhasil membawakan bagian rap-nya dengan lancar.

Sang ibu yang berdiri di sampingnya terlihat tak berhenti tersenyum bangga, melihat sang putri.

Ayu Ting Ting dan Bilqis pun menutup penampilannya dengan sempurna. Sorak sorai penonton yang memenuhi studio pun bergemuruh.

 

1 2
