HUT Ke-79 RI, Aurelie Moeremans Makin Cinta Indonesia

JAKARTA - Aurelie Moeremans merupakan salah satu artis yang memiliki darah blasteran Belgia. Meski demikian, di momen Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia , Aurelie mengungkapkan rasa cintanya pada Indonesia.

Hal itu ia tuliskan dalam postingan terbarunya. Pada foto itu dia tampil kece memakai atasan tanpa lengan dengan motif tenun di bagian sampingnya.

Ia pose berdiri dengan tatapan mata tajam ke arah depan. Sementara itu, rambutnya nampak terhempas angin.

“Dirgahayu Indonesiaku,” tulis Aurelie Moeremans dalam keterangan fotonya seperti dikutip pada Sabtu (17/8/2024).

Kekasih dari Tyler Bigenho ini mengatakan sejak kecil hingga usia 15 tahun dia menetap di Belgia. Kemudian dia memutuskan pindah dan berkarier di Indonesia.