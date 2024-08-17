Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

HUT Ke-79 RI, Aurelie Moeremans Makin Cinta Indonesia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |11:00 WIB
HUT Ke-79 RI, Aurelie Moeremans Makin Cinta Indonesia
HUT Ke-79 RI, Aurelie Moeremans Makin Cinta Indonesia (Foto: Aurelie)
A
A
A

JAKARTA - Aurelie Moeremans merupakan salah satu artis yang memiliki darah blasteran Belgia. Meski demikian, di momen Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia , Aurelie mengungkapkan rasa cintanya pada Indonesia.

Hal itu ia tuliskan dalam postingan terbarunya. Pada foto itu dia tampil kece memakai atasan tanpa lengan dengan motif tenun di bagian sampingnya. 

Ia pose berdiri dengan tatapan mata tajam ke arah depan. Sementara itu, rambutnya nampak terhempas angin. 

HUT RI Ke-79, Aurelie Moeremans Makin Cinta Indonesia
HUT RI Ke-79, Aurelie Moeremans Makin Cinta Indonesia

“Dirgahayu Indonesiaku,” tulis Aurelie Moeremans dalam keterangan fotonya seperti dikutip pada Sabtu (17/8/2024). 

Kekasih dari Tyler Bigenho ini mengatakan sejak kecil hingga usia 15 tahun dia menetap di Belgia. Kemudian dia memutuskan pindah dan berkarier di Indonesia.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171543/aurelie_moeremans_dan_tyler_bigenho-68G9_large.jpg
Aurelie Moeremans Umumkan Hamil Anak Laki-Laki, Tyler Bigenho: I Knew It!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159142/aurelie_moeremans-oCYn_large.jpg
Selamat, Aurelie Moeremans Umumkan Kehamilan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/33/3140110/aurelie_moeremans-gEdb_large.jpg
Aurelie Moeremans Menangis Lihat Hasil MRI, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136955/aurelie_moeremans-zy3u_large.jpg
Aurelie Moeremans Gegar Otak, Mohon Doa Jelang Jalani MRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/33/3134386/aurel_hermansyah-8743_large.jpg
Gelar Resepsi Pernikahan di Amerika, Aurelie Moeremans: Semuanya Sempurna 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/33/3127215/aurelie_moeremans-xmH0_large.jpg
Kocak, Aurelie Moeremans Goda Tyler Bigenho dengan Goyangan Maut
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement