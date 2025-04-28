Gelar Resepsi Pernikahan di Amerika, Aurelie Moeremans: Semuanya Sempurna

JAKARTA - Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho resmi menggelar resepsi pernikahan di Amerika Serikat setelah melangsungkan pernikahan secara sipil pada Desember 2024 lalu.

“Jadi, ini terjadi. Semuanya sempurna,” tulis Aurelie dalam unggahan Instagram Story-nya dikutip pada Senin (28/4/2025).

Aurelie dan Tyler memilih konsep pernikahannya bertema outdoor. Keduanya mengucap janji pernikahan disaksikan oleh pendeta dan tamu yang hadir.

Para tamu pun bersorak dan bertepuk tangan ketika keduanya mengucap janji suci tersebut. Menilik unggahannya, Aurelie terlihat anggun dengan mengenakan gaun putih, sementara Tyler gagah dengan jas biru serta dalaman kemeja putih.