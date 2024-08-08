Aurelie Moeremans Ultah Ke-31, Ucapan Tyler Bigenho Jadi Sorotan

JAKARTA - Aurelie Moeremans tengah berbahagia. Pasalnya pada 8 Agustus 2024, dia menginjak usia 31 tahun.

Ulang tahun Aurelie Moeremans kali ini makin lengkap karena kehadiran kekasih baru, Tyler Bigenho. Kisah asmara Aurelie dan Tyler tengah dimabuk asmara, keduanya pun selalu memamerkan kebucinan yang bikin netizen gemas.

Di momen ulang tahun Aurelie, Tyler juga memberikan ucapan manis untuk sang kekasih.

“Happy birthday for my queen. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan perasaanku padamu (dia tahu),” tulis Tyler dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @drtylerbigenho, Kamis (8/8/2024).

Tyler juga mengunggah beberapa foto Aurelie saat mereka liburan di Labuan Bajo. Dia merasa perjalanan liburannya kemarin adalah yang terbaik dalam hidupnya.

“Berikut beberapa foto dari perjalanan kami baru-baru ini ke Labuan Bajo (hot take-nya jauh lebih enak daripada Bali). Dia mengajakku naik perahu keliling pulau,” tambahnya.

“Aku jadi gemuk, kecokelatan, berbulu, senang, dan bau. Perjalanan terbaik dalam hidupku. Kami melihat rubah terbang saat matahari terbenam, seekor komodo wtf, makan malam di pulau sendiri, memulai karier modeling-ku, bertemu anjing, mengajukan pertanyaan penting kepada ayahnya,” sambungnya.