Deddy Corbuzier Akui Pernah Dekati Rossa namun Berujung Dighosting

Deddy Corbuzier akui pernah dekat dengan Rossa namun berakhir karena dighosting. (Foto: Instagram/@mastercorbuzier)

JAKARTA - Deddy Corbuzier mengaku, pernah mendekati Rossa. Hal itu, menurut sang mantan mentalis, terjadi sekitar tahun 2000-an. Sayang, hubungan mereka tidak berakhir manis.

“Dulu, gue pernah dekat sama Ocha (nama kecil Rossa). Tapi berakhir dengan kami saling ghosting,” kata mantan suami Kalina Oktarani itu dalam podcast YouTube Deddy Corbuzier seperti dikutip pada Sabtu (10/8/2024).

Rossa mengaku, pertama kali berkenalan dengan Deddy Corbuzier di sebuah program Idul Fitri yang ditayangkan RCTI. Saat itu, pria 47 tahun tersebut masih melakoni profesinya sebagai pesulap.

“Aku kan memang suka (orang) yang unik ya. Apalagi, Deddy itu orangnya pintar. Jadi seru saja jalan sama dia,” tuturnya menambahkan.

Rossa kemudian mengungkapkan sebuah pengalaman lucu saat berkencan dengan Deddy Corbuzier di Plaza Senayan. Dia mengaku syok melihat ayah satu anak itu datang dengan pakaian ala pesulapnya, lengkap dengan jubah panjang.

“Nih ya, sekarang Ocha protes. Dulu dia diam (terima saja),” ungkap Deddy yang dibalas Rossa dengan, “Ya, soalnya pas aku tanya kenapa pakai jubah, dia bilang suka saja. Terus, aku mau bilang apa? Masak aku yang pakai jubah dia?”

Tak hanya menemani Rossa manggung di Jakarta, Deddy Corbuzier juga membocorkan kerap mendampingi pelantun Tegar itu saat show di luar kota. Namun kedekatan itu tiba-tiba merenggang.