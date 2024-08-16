Atta Halilintar Akhirnya Minta Maaf kepada Haji Faisal

JAKARTA - Atta Halilintar menyampaikan permohonan maafnya secara langsung kepada Haji Faisal setelah dirinya mendapat tudingan telah mengungkit masa lalu almarhum Vanessa Angel dan Febri Andriansyah.

Permintaan maaf itu disampaikan Atta melalui pesan singkat WhastApp dan kemudian dibagikan lewat unggahan Instagram Story-nya.

"Assalamualaikum Pak Haji Faisal. Apa kabar semoga sehat selalu bersama Oma Gala, Gala dan semua keluarga. Saya dari hati yang terdalam nggak ada pernah berniat sedikit pun menyindir sama sekali. Sampai tim yang membuat script kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir," tulis pesan singkat Atta Halilintar kepada Haji Faisal, dikutip Jumat (16/8/2024).

Suami Aurel Hermansyah itu menduga ada unsur penggiringan opini dari oknum tak bertanggung jawab untuk merusak hubungan baiknya dengan keluarga Haji Faisal.

"Dan ini jadi bergulir kemana-mana, sampai ada membawa-bawa yang lain. Dan untuk Story, awalnya saya hanya ingin mengingatkan netizen yang mengaku fans saya menggoreng tidak baik kemana-mana," lanjutnya.

"Saya pribadi minta maaf kalau cara saya dan tim salah. Kami hanya manusia biasa yang nggak jauh dari salah dan khilaf," imbuh Atta Halilintar.

Di akhir keterangannya, Atta juga mengirim salam kepada keluarga besar Haji Faisal, termasuk untuk Gala Sky. Dia berharap isu serupa tidak terjadi lagi di tengah hubungan baik kedua pihak.

"Sekali lagi dari hati yang terdalam mohon maaf lahir dan batin ya Pak, salam sayang untuk Gala, Oma dan seluruh keluarga," tandasnya.