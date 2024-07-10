Ariel NOAH Hobi Riding Sendirian, Cara Ampuh Hilangkan Stres

JAKARTA - Ariel NOAH mengaku banyak melakukan riding (berkendara motor) seorang diri usai grup bandnya hiatus selama beberapa waktu ke depan. Bahkan, Ariel sering melakukan hobinya seorang diri.

Penyanyi bernama lengkap Nazril Irham itu meyakini riding bisa menghilangkan stresnya.

"Gue sering sendiri tapi, soalnya kalau lagi banyak masalah tuh riding tuh, lagi banyak pikiran gitu kan," kata Ariel NOAH dikutip dari Kanal YouTube Vindes, Rabu (10/7/2024).

Mendengar hal itu, Vincent yang punya hobi serupa langsung meledek Ariel. Dia menilai Ariel banyak melakukan riding dalam hidup lantaran masalahnya yang banyak pula.

"Berarti dalam hidup lo sering banget riding berarti ya," kata Vincent lalu tertawa.