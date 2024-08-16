Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Vintage, Bruno Mars dan Lady Gaga Usung Tema 70-an di Video Klip Die With A Smile

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |17:53 WIB
Vintage, Bruno Mars dan Lady Gaga Usung Tema 70-an di Video Klip Die With A Smile
Vintage, Bruno Mars dan Lady Gaga Usung Tema 70-an di Video Klip Die With A Smile (Foto: ist)
A
A
A

LOS ANGELES - Bruno Mars dan Lady Gaga baru saja merilis single kolaborasi mereka bertajuk, Die With A Smile. Usai dirumorkan berkolaborasi, keduanya kini resmi merilis single bersama pada Jumat (16/8/2024).

Bruno dan Gaga juga turut merilis MV single Die With A Smile ini. MV mereka pun menjadi sorotan lantaran menampilkan penampilan spesial Bruno dan Gaga yang mengusung tema era 70-an.

Diunggah di kanal YouTube Lady Gaga, MV Die With Smile ini dibuka dengan penampilan Bruno Mars yang tampil dengan gaya vintage sembari memainkan gitarnya. MV ini juga bergaya seperti tayangan televisi Nashville tahun 70-an, dengan semua pemain mengenakan setelan biru muda yang serasi dengan kemeja merah.

Bruno Mars dan Lady Gaga
Bruno Mars dan Lady Gaga

Rambut Lady Gaga ditata ala Dolly Parton sembari memainkan piano. Sementara Bruno Mars mengenakan topi koboi putih dan memetik gitar listrik vintage yang menawan.

Meskipun tampilan videonya bernuansa country tahun 70-an, lagunya sendiri tetap bernuansa modern. Para penikmat musik Bruno Mars pun nampaknya tak akan asing lantaran melodi single Die With A Smile yang senada dengan lagu hasil kolaborasinya bersama Silk Sonic pada 2021 lalu.

Melansir Variety, kolaborasi Bruno Mars dengan Lady Gaga membuatnya sangat antusias. Pelantun Versace on The Floor ini mengaku sangat bangga bisa berduet dengan salah satu superstar Hollywood ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155638/bruno_mars_dan_rose_blackpink-WjOt_large.jpg
Bruno Mars Singgung soal Utang usai Duet dengan Rose di Konser BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061695/anak_sd_nonton_bruno_mars-1nIN_large.jpg
Bocah SD Ini Ngaku Fans Bruno Mars, Rela Nonton di JIS Padahal Mau Ujian Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/205/3061687/bruno_mars-dkvN_large.jpg
Konser Bruno Mars, Penonton Berharap Lady Gaga Muncul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/205/3061679/bruno_mars-hdQo_large.jpeg
Konser Bruno Mars di JIS, Antrean Penonton Mengular di Pintu Masuk Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/205/3061525/bruno_mars-nUFa_large.jpg
Sandiaga Uno Berharap Konser Bruno Mars Hari Ini Berjalan Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/205/3061124/bruno_mars-g4ze_large.jpg
Prediksi Setlist Konser Bruno Mars di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement