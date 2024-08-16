Vintage, Bruno Mars dan Lady Gaga Usung Tema 70-an di Video Klip Die With A Smile

LOS ANGELES - Bruno Mars dan Lady Gaga baru saja merilis single kolaborasi mereka bertajuk, Die With A Smile. Usai dirumorkan berkolaborasi, keduanya kini resmi merilis single bersama pada Jumat (16/8/2024).

Bruno dan Gaga juga turut merilis MV single Die With A Smile ini. MV mereka pun menjadi sorotan lantaran menampilkan penampilan spesial Bruno dan Gaga yang mengusung tema era 70-an.

Diunggah di kanal YouTube Lady Gaga, MV Die With Smile ini dibuka dengan penampilan Bruno Mars yang tampil dengan gaya vintage sembari memainkan gitarnya. MV ini juga bergaya seperti tayangan televisi Nashville tahun 70-an, dengan semua pemain mengenakan setelan biru muda yang serasi dengan kemeja merah.

Bruno Mars dan Lady Gaga

Rambut Lady Gaga ditata ala Dolly Parton sembari memainkan piano. Sementara Bruno Mars mengenakan topi koboi putih dan memetik gitar listrik vintage yang menawan.

Meskipun tampilan videonya bernuansa country tahun 70-an, lagunya sendiri tetap bernuansa modern. Para penikmat musik Bruno Mars pun nampaknya tak akan asing lantaran melodi single Die With A Smile yang senada dengan lagu hasil kolaborasinya bersama Silk Sonic pada 2021 lalu.

Melansir Variety, kolaborasi Bruno Mars dengan Lady Gaga membuatnya sangat antusias. Pelantun Versace on The Floor ini mengaku sangat bangga bisa berduet dengan salah satu superstar Hollywood ini.