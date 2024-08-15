Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rafathar Ulang Tahun ke-9, Dapat Hadiah Sepatu dan Tanda Tangan dari Darwin Nunez

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |23:07 WIB
Rafathar Ulang Tahun ke-9, Dapat Hadiah Sepatu dan Tanda Tangan dari Darwin Nunez
Rafathar
A
A
A

JAKARTA -Putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Di momen bahagia ini, kakak dari Rayyanza alias Cipung itu mendapatkan kejutan ulang tahun spesial dari kedua orangtuanya.

Momen bahagia itu dibagikan di akun Instagram, @raffinagita1717. Terlihat Rafathar mendapat kado istimewa yakni sepatu sepak bola yang telah ditandatangani bintang klub sepak bola asal Inggris Liverpool, Darwin Nunez.

“HAPPY AMAZIN9TH BIRTHDAY AA RAFATHAR. Surprise kecil buat jagoannya Mama Papa. Kakak kesayangannya Ajja & Lily. Doa terbaik buat Aa. Love You Selamanya,” tulis Raffi dan Nagita.

Rafathar Ulang Tahun ke-9, Dapat Hadiah Sepatu dan Tanda Tangan Darwin Nunez
Rafathar Ulang Tahun ke-9, Dapat Hadiah Sepatu dan Tanda Tangan Darwin Nunez

Video itu memerlihatkan Rafathar yang mendapat kejutan ulang tahun kecil-kecilan di kediamannya di Andara, Jakarta Selatan. Nagita mengatakan Rafathar tak ingin dirayakan secara mewah.

Untuk itu, pesta ulang tahun bocah tersebut hanya dihadiri sanak keluarga dan para sepupunya. Rafathar pun terlihat bahagia saat menerima hadiah ulang tahun spesial yakni sepatu yang sudah ditandatangani striker Liverpool ini.

Terlihat sepatu tersebut berwarna merah muda dan dibingkai dengan rapi. Nampak tanda tangan spesial dari Darwin Nunez juga terpampang dan menjadi hadiah spesial di ulang tahun Rafathar.

Di tengah momen bahagia ini, Rafathar pun turut berpose dengan Raffi, Nagita, Cipung dan Lily. Terlihat pula kedua neneknya, Rieta Amalia dan Amy Qanita turut berpose dan merayakan hari ulang tahun cucu mereka.

 

