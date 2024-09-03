Tolak Tawaran Raffi Ahmad di Pilkada, Sule Merasa Dilahirkan sebagai Seniman

JAKARTA - Sule merasa dilahirkan sebagai seorang seniman, bukannya politisi. Hal itu yang membuat dirinya langsung menolak ketika rekan-rekannya memberikan tawaran untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Salah satu orang yang memberikan tawaran pada Sule ialah Raffi Ahmad. Diketahui, suami Nagita Slavina itu memberikan tawaran pada Sule untuk menjadi calon Wali Kota Bekasi.



Kepada awak media, mantan suami Natalie Holscher itu menjelaskan alasannya menolak hal tersebut.

Tolak Tawaran Raffi Ahmad di Pilkada, Sule Merasa Dilahirkan sebagai Seniman (Foto: Instagram/ferdinan_sule)



Baginya, menjadi politikus harus memiliki kompetensi khusus agar bisa menjalani amanah rakyat.



"Nggak, nggak. Namanya terjun kan harus hati-hati. Nggak (minat politik) kalau untuk sebagai pendukung, penghibur salah satu calon 'kang sule kampanye nyanyi ketemu masyarakat', boleh. Tapi kalau untuk mencalonkan , kayaknya nggak," ujar Sule di Kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan baru-baru ini.

"Bukan belum ya, nggak. Kalau saya punya sahabat politikus, sahabat pejabat, nah itu boleh," sambungnya.

Selain itu, Sule mengaku malas mempelajari ilmu politik dari nol di usianya saat ini. Mengingat, Sule juga merasa bahwa dirinya dilahirkan murni untuk menjadi seniman sejati yang bertugas menghibur banyak orang, bukannya politisi.