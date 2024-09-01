Raffi Ahmad Touring Bareng The Dudas Minus One Naik Motor Bebek Legend

JAKARTA - Raffi Ahmad saat ini tengah berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat dalam rangka touring dengan The Dudas Minus One. menariknya, Raffi terlihat touring bersama Gading Marten, Ariel NOAH dan Desta dengan menggunakan motor bebek.

Raffi pun membagikan potret dirinya bersama ketiga rekannya itu yang tampil gagah mengenakan jas dengan wastra Lombok yang dikalungkan di leher mereka. Hanya Desta yang tak tampak mengenakan jas melainkan vest dan kemeja.



"Our Journey With " InJourney ". Setelah kemarin kami menikmati keindahan perjalanan ke Candi Borobudur Magelang Jawa Tengah , kini kami menyusuri Mandalika Kepingan Surga Budaya dan Alam Tersembunyi di Lombok, Nusa Tenggara Barat," ujar Raffi dikutip dari unggahan @raffinagita1717, Minggu (1/9/2024).

Raffi Ahmad Touring Bareng The Dudas Minus One Naik Motor Bebek Legend (Foto: Instagram/raffinagita1717)



Perjalanan touring The Dudas-1 kali ini cukup sentimental bagi mereka. Jika biasanya mereka menggunakan motor gede yang bernilai fantastis, kini mereka justru mengenakan motor bebek jadul yang memiliki tempat tersendiri di hati mereka. Motor yang begitu bersejarah. Sebab, motor bebek legend tersebut menjadi motor pertama mereka yang menemani masa remaja.



"Bersama "Motor Bebek" yang memiliki memori yang tidak akan terlupa saat kita masih remaja dan yang pasti punya masing-masing cerita dari kami tiap personil " The Dudas - 1 " tentang Motor " Legend " alias motor pertama yang kita beli," ungkapnya.



Bahkan, motor bebek tersebut lah yang menjadi saksi perjuangan hidup mereka, selalu mengantarkan mereka untuk mengejar impian sebelum nama mereka sebesar ini.



"Jadi terharu , karena ingat masa-masa berjuangnya kami dengan "Motor Bebek" masing-masing waktu kita sekolah/kuliah/merintis perjalanan hidup kita dari bawah," sambungnya.