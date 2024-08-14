Edward Akbar Angkat Bicara soal Kesederhanaan yang Jadi Pemicu Perceraian dengan Kimberly Ryder

JAKARTA - Rumah tangga Edward Akbar dan Kimberly Ryder tengah berada di ujung tanduk. Mereka baru saja menjalani sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dalam sidang cerai yang berlangsung, mediasi antara Edward Akbar dan Kimberly Ryder gagal total. Tak ada kesepakatan di antara keduanya.

Muncul isu faktor ekonomi ditengarai sebagai alasan Kimberly Ryder. Netizen kemudian juga curiga soal gaya hidup sederhana yang diperlihatkan pasangan ini tak sewajarnya.

Edward pun angkat bicara. Ia meyakinkan jika faktor ekonomi bukan alasan Kimberly Ryder mengajukan gugatan cerai. Soal gaya hidup sederhana yang disindir netizen, Edward punya jawabannya.

“Sebetulnya sederhana itu kan relatif, sederhana itu sesuai kemampuan suami, kan saya memperjuangkan rujuk. Bahwa sebenarnya perihal ekonomi itu bukan pemicu perkara ini, saya kerja sebagai aktor bukan artis, saya bukan selebritis, saya aktor tulen. Teman-teman aktor juga tahu itu, itu harus ditekankan," ujar Edward Akbar.

Ia meyakini akan terus berjuang untuk rujuk dengan Kim. Ia akan bertanggung jawab untuk bisa terus mempertahankan rumah tangga.