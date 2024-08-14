Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Edward Akbar Angkat Bicara soal Kesederhanaan yang Jadi Pemicu Perceraian dengan Kimberly Ryder

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |23:02 WIB
Edward Akbar Angkat Bicara soal Kesederhanaan yang Jadi Pemicu Perceraian dengan Kimberly Ryder
Edward Akbar
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Edward Akbar dan Kimberly Ryder tengah berada di ujung tanduk. Mereka baru saja menjalani sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dalam sidang cerai yang berlangsung, mediasi antara Edward Akbar dan Kimberly Ryder gagal total. Tak ada kesepakatan di antara keduanya.

Muncul isu faktor ekonomi ditengarai sebagai alasan Kimberly Ryder. Netizen kemudian juga curiga soal gaya hidup sederhana yang diperlihatkan pasangan ini tak sewajarnya.

Edward Akbar Angkat Bicara soal Kesederhanaan yang Jadi Pemicu Perceraian dengan Kimberly Ryder
Edward Akbar Angkat Bicara soal Kesederhanaan yang Jadi Pemicu Perceraian dengan Kimberly Ryder

Edward pun angkat bicara. Ia meyakinkan jika faktor ekonomi bukan alasan Kimberly Ryder mengajukan gugatan cerai. Soal gaya hidup sederhana yang disindir netizen, Edward punya jawabannya.

“Sebetulnya sederhana itu kan relatif, sederhana itu sesuai kemampuan suami, kan saya memperjuangkan rujuk. Bahwa sebenarnya perihal ekonomi itu bukan pemicu perkara ini, saya kerja sebagai aktor bukan artis, saya bukan selebritis, saya aktor tulen. Teman-teman aktor juga tahu itu, itu harus ditekankan," ujar Edward Akbar.

Ia meyakini akan terus berjuang untuk rujuk dengan Kim. Ia akan bertanggung jawab untuk bisa terus mempertahankan rumah tangga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/33/3150741/edward_akbar-kC6L_large.jpg
Edward Akbar Akan Diperiksa Terkait Dugaan Penggelapan Mobil Milik Kimberly Ryder
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/33/3090878/kimberly_ryder_dan_edward_akbar_resmi_cerai-m5gE_large.jpg
Kimberly Ryder Resmi Bercerai dari Edward Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/33/3081046/edward_akbar-ekt5_large.jpg
Bantah Menyekap Kimberly Ryder, Edward Akbar: Saya yang Diselamatkan Pihak Berwajib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/33/3080870/kimberly_ryder_dan_edward_akbar-NPuR_large.jpg
Kimberly Ryder Benarkan Tuduhan Edward Akbar Soal Kasar pada Anak: Aku Kelepasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/33/3075674/edward_akbar-swQl_large.jpg
Edward Akbar Bantah Tuduhan Sekap Kimberly Ryder dan Anak-Anak: Kebohongan Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/33/3070372/edward_akbar_dan_kimberly_ryder-ek3n_large.jpg
Mertua Bongkar Kelakuan Edward Akbar, Nafkah Rp2 Juta per Bulan hingga Isu KDRT
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement