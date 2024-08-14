Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Zuhriati Bagikan Video Barang Peninggalan Vanessa Angel yang Sempat Disinggung Doddy Sudrajat

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |05:35 WIB
Dewi Zuhriati Bagikan Video Barang Peninggalan Vanessa Angel yang Sempat Disinggung Doddy Sudrajat
Dewi Zuhriati Bagikan Video Barang Peninggalan Vanessa Angel yang Sempat Disinggung Doddy Sudrajat (Foto: Instagramdewizuhriati)
A
A
A

JAKARTA - Doddy Sudrajat kembali muncul dan melayangkan sindiran untuk keluarga besannya, Haji Faisal. Lewat tulisan di unggahan foto Instagramnya, ayah kandung Vanessa Angel ini mengatakan jika saat ini jenazah anaknya masih belum tenang di alam sana.

Bukan tanpa alasan, sebab menurutnya Vanessa sedih lantaran melihat ayah dan adiknya, Mayang, tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan Gala Sky yang kini diasuh oleh keluarga Haji Faisal. Selain itu, dia juga menyinggung soal barang milik Vanessa yang ada di kediaman besannya, serta soal pemakaman.

Barang Vanessa Angel
Dewi Zuhriati Bagikan Video Barang Peninggalan Vanessa Angel yang Sempat Disinggung Doddy Sudrajat (Foto: Instagramdewizuhriati)

"Dari mana anda bisa tahu almarhumah Vanessa anak saya sudah tenang di Surga..? Saya yang lebih tahu anak saya, daripada anda. Walaupun dia sudah meninggal, almarhumah Vanessa, anak saya belum tenang di atas sana," tulis Doddy di Instagramnya.


"Vanessa sangat sedih melihat orangtuanya dan adiknya tidak bisa bertemu Gala. Vanessa sangat sedih melihat barang-barang dan benda-benda peninggalannya anda kuasai semua. Vanessa sangat sedih karena tdk bisa dimakamkan di sebelah almarhumah mamanya," lanjutnya.

Menanggapi celotehan Doddy Sudrajat soal barang-barang peninggalan Vanessa Angel, Dewi Zuhriati, istri dari Haji Faisal pun angkat bicara. Melalui video yang beredar di media sosial, ibu dari Fuji ini nampak mengungkap nasib barang-barang peninggalan Vanessa yang ternyata masih ada di kediamannya dan dirawat dengan baik.


"Yang penasaran dengan sepatu dan pakaian almarhumah (Vanessa Angel), ini masih kita rawat dengan bagus ya," kata Dewi Zuhriati.

Selain itu, Dewi Zuhriati juga menegaskan bahwa barang-barang tersebut nantinya akan diserahkan pada Gala. Bukan dikenakan olehnya, Fuji apalagi dijual, seperti yang dikhawatirkan Doddy selama ini.


"Nanti kita serahkan ke Gala kalau sudah besar nanti," lanjutnya.

 

