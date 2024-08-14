Anak Cut Intan Nabila Trauma Berat, Menangis Ingin Bertemu Ibunya

(Foto: ist)

BOGOR - Dua anak Cut Intan Nabila mengalami trauma berat hingga takut bertemu sosok pria dewasa buntut dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan ayahnya, Armor Toreador.

Diketahui, ketiga anak Cut Intan Nabila saat ini berada di tempat yang aman untuk memulihkan rasa traumanya.

Adapun Cut Intan Nabila sendiri diketahui juga masih mengalami trauma berat sehingga pemeriksaan terpaksa ditunda.

"Keadaannya sangat trauma, sehingga pemeriksaan tadi malam kami hentikan sementara melihat faktor psikologi ibu," ujar dia.

AKBP Rio Wahyu juga mengatakan jika ketiga anak korban sempat menangis karena mencari keberadaan ibunya.

Sebab, Cut Intan Nabila diketahui masih harus menjalani pemeriksaan lanjutan hingga mengatasi rasa traumanya.

"Sempat anaknya yang menangis di rumah mencari keberadaan ibunya," tutur Rio Wahyu.