HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bantah Kabur, Armor Toreador Ngaku Ada Kerjaan saat Nginap di Hotel

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |14:12 WIB
BOGOR - Armor Toreador membantah berusaha kabur setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, Cut Intan Nabila, viral di media sosial.

Armor Toreador sendiri baru diamankan petugas kepolisian di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, pada Selasa (13/8/2024) malam.

"Tidak (kabur), di Jakarta saja," kata Armor dalam konferensi pers di Polres Bogor, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, Armor Toreador berdalih pergi ke hotel di Jakarta untuk keperluan pekerjaan. Selain Armor, polisi juga meringkus empat temannya.

Halaman:
1 2
