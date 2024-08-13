Pulang dari RS, Sonny Septian Wajib Jalani Fisioterapi Selama Enam Bulan

JAKARTA - Sonny Septian telah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, pada 9 Agustus 2024 setelah mengalami penyumbatan pembuluh darah otak. Namun, dia diketahui masih harus menjalani pengobatan lanjutan.

Adapun kondisi terkini Sonny usai keluar dari RS dikabarkan oleh sang istri, Fairuz A Rafiq. Sepulang dari RS, Sonny dikatakan langsung bermain dengan anak-anaknya untuk melepas rindu.

Sonny Septian dan Fairuz Arafiq

"Langsung ketemu anak anak, quality time, anak-anak semua suruh masuk ke kamar jadi melihat anak anak ngobrol, bareng, naik ke kamar atas juga, kangen kan, enakan tidur di kasurnya sendiri dibanding rumah sakit," kata Fairuz A Rafiq di Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024).

Kepada Fairuz, Sonny juga mengaku sangat bosan ketika berada di Rumah Sakit selama beberapa pekan. Kondisi itu bahkan membuat Sonny harus melemaskan kembali otot-otot yang kaku.

"Dokter tidak kasih pantangan yang bagaimana bagaimana, yang jelas dijalanin terus hidup sehatnya. Terus juga, selama 3 bulan ke depan kan hanya boleh aktivitas ringan, jadi dijaga itu sih," kata Fairuz.