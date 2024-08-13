Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pulang dari RS, Sonny Septian Wajib Jalani Fisioterapi Selama Enam Bulan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |12:55 WIB
Pulang dari RS, Sonny Septian Wajib Jalani Fisioterapi Selama Enam Bulan
Pulang dari RS, Sonny Septian Wajib Jalani Fisioterapi Selama Enam Bulan (Foto: IG Fairuz)
A
A
A

JAKARTA - Sonny Septian telah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, pada 9 Agustus 2024 setelah mengalami penyumbatan pembuluh darah otak. Namun, dia diketahui masih harus menjalani pengobatan lanjutan.

Adapun kondisi terkini Sonny usai keluar dari RS dikabarkan oleh sang istri, Fairuz A Rafiq. Sepulang dari RS, Sonny dikatakan langsung bermain dengan anak-anaknya untuk melepas rindu.

Sonny Septian dan Fairuz Arafiq
Sonny Septian dan Fairuz Arafiq

"Langsung ketemu anak anak, quality time, anak-anak semua suruh masuk ke kamar jadi melihat anak anak ngobrol, bareng, naik ke kamar atas juga, kangen kan, enakan tidur di kasurnya sendiri dibanding rumah sakit," kata Fairuz A Rafiq di Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024).

Kepada Fairuz, Sonny juga mengaku sangat bosan ketika berada di Rumah Sakit selama beberapa pekan. Kondisi itu bahkan membuat Sonny harus melemaskan kembali otot-otot yang kaku.

"Dokter tidak kasih pantangan yang bagaimana bagaimana, yang jelas dijalanin terus hidup sehatnya. Terus juga, selama 3 bulan ke depan kan hanya boleh aktivitas ringan, jadi dijaga itu sih," kata Fairuz.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068967/sonny_septian-vHVl_large.jpg
Sonny Septian Ungkap Perjuangannya Bersama sang Ibunda untuk Sembuh dari Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068810/ibu_sonny_septian_meninggal_dunia-iak1_large.jpg
Ibunda Sonny Septian dan Elma Theana Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3061975/sonny_septian-ODZV_large.jpg
Sonny Septian Rayakan Ulang Tahun Berbeda di Tengah Masa Pengobatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055559/sonny_septian-iltR_large.jpg
King Faaz Menangis Ungkap Pentingnya Peran Sonny Septian dalam Hidupnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055409/sonny_septian-kWX1_large.jpg
Sonny Septian Sempat Hampir tidak Sadarkan Diri saat Nyetir Mobil di Tol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/33/3051926/sonny_septian-uBUQ_large.jpg
Sonny Septian Merasa Tak Berguna Usai Dilarang Bekerja selama Enam Bulan ke Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement