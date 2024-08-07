Detik-detik Reino Barack Adzani Princess R, Syahrini Menangis

JAKARTA - Syahrini baru saja melahirkan anak pertama yang berjenis kelamin perempuan pada Kamis, 1 Agustus 2024. Video detik-detik Syahrini akan menjalani persalinan serta Reino Barack mengumandangkan adzan sesaat setelah anaknya lahir pun telah dibagikan di media sosial.

Momen kelahiran buah hati Syahrini dan Reino jelas terasa begitu spesial. Pasalnya, selain karena tanggalnya kelahirannya sama dengan ulang tahun Syahrini, kehadiran bayi yang dipanggil Princess R itu telah dinanti-nanti sejak 5 tahun pernikahan.

Dalam video yang dibagikan Syahrini di akun Instagramnya, awalnya diperlihatkan bagaimana kondisi ruang rawat inap sesaat sebelum kelahiran Princess R. Nampak dekorasi serba pink serta boneka, balon hingga bunga yang menjadi hiasan untuk menyambut kelahiran bayi dengan bobot 3,8 kilogram dan panjang 51 sentimeter itu.

Detik-detik Reino Barack Adzani Princess R, Syahrini Menangis (Foto: Instagram/princessyahrini)

Setelahnya, Syahrini pun tampak berdoa bersama keluarga untuk keselamatannya dan sang bayi di momen persalinan. Dia juga sempat memotong tumpeng dan menyuapi anggota keluarganya yang hadir di sana.

Tak lama, Syahrini pun langsung dibawa masuk ke ruang operasi dan melakukan proses persalinan caesar. Setelah Princess R lahir, dokter pun langsung meletakkan bayi itu dipelukan Syahrini yang didampingi oleh Reino.

Menariknya, dokter dan perawat juga terdengar menyanyikan lagu 'Happy Birthday', saat persalinan berlangsung. Hal itu jelas membuat proses persalinan cukup haru hingga membuat Syahrini menangis.

Momen persalinan itu semakin haru ketika Reino terlihat menggendong sang putri dan melantunkan adzan di telinganya. Bahkan suara tangisan Princess R juga terdengar.