HOME CELEBRITY TV SCOOP

Daftar Lengkap Pemenang Amazing Kids Favorit Awards 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |00:07 WIB
JAKARTA - Ajang penghargaan Amazing Kids Favorit Awards 2024 di GTV telah digelar pada Minggu (11/8/2024). Sebanyak 6 kategori nominasi dan satu nominasi khusus telah dibacakan dan para peraih penghargaan telah membawa pulang piala.

Ajang penghargaan ini digelar untuk memotivasi sekaligus mengapresiasi anak-anak untuk terus berprestasi dan berkarya. 

Sejak pemilihan nominasi pun, anak-anak telah dilibatkan melalui survei yang dilakukan di beberapa sekolah di Indonesia. 

Acara ini turut dimeriahkan dengan penampilan JKT48, Jirayut, dan Quinn Salman. Hadir pula dua ibu hebat dengan putrinya yang begitu menggemaskan, Gisella Anastasia dengan Gempita Nora Marten, serta Ayu Ting Ting bersama putrinya, Bilqis.

Satu kategori khusus, Big Inspiration Award diberikan kepada Jerome Polin sebagai sosok yang selalu menginspirasi karena sederet prestasinya di berbagai bidang yang digelutinya. 

