HOME CELEBRITY TV SCOOP

GTV Tayangkan Episode Spesial di 25 Tahun SpongeBob SquarePants

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |16:55 WIB
GTV Tayangkan Episode Spesial di 25 Tahun SpongeBob SquarePants
GTV tayangkan epsiode spesial di 25 Tahun SpongeBob SquarePants. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kartun SpongeBob SquarePants memulai debutnya di layar kaca pada 1999. Selama 25 tahun, SpongeBob dan penghuni Bikini Bottom menjadi tontonan favorit masyarakat dunia.
Sebagai pemegang lisensi resmi hak siar, GTV mulai menayangkan SpongeBob, pada 2006. Untuk merayakan debut ke-25, akan ada episode spesial SpongeBob yang akan ditayangkan GTV. 
Pada pagi hari, sekitar pukul 07.00 WIB, SpongeBob SquarePants akan menjadi ‘teman sarapan’ yang akan menceriakan hari Anda. Selanjutnya kartun ini akan menjadi ‘teman bermain’ Anda di pukul 10.00 WIB. Dengan begitu, kartun ini akan bikin Anda happy sepanjang hari.

GTV tayangkan episode spesial di 25 tahun SpongeBob SquarePants. (Foto: MNC Media)
GTV tayangkan episode spesial di 25 tahun SpongeBob SquarePants. (Foto: MNC Media)


Selama 25 tahun terakhir, Spongebob yang optimistis dan pantang menyerah telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Episode demi episode yang penuh komedi, mengajarkan kita nilai-nilai persahabatan dan kejujuran.
Jangan lewatkan SpongeBob SquarePants di GTV dengan menscan ulang kanal digital sesuai kota Anda. Jika terjadi gangguan sinyal, setting ulang  Set Top Box Anda, lalu periksa sambungan kabel antena atau ubah posisi antena Anda.
Jika tayangan TV digital Anda masih bermasalah, hubungi Layanan Solusi TV Digital melalui chat di nomor WhatsApp 0856-9003-900, pada Senin-Jumat, pukul 09.00-18.00 WIB.
Selain lewat GTV, Anda juga bisa menonton SpongeBob SquarePants melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+ yang bisa diunduh gratis lewat App Store dan Play Store. Ikuti kabar terbaru GTV dengan memfollow akun Instagram @officialgtvid.*

(SIS)

