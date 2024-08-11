Windah Basudara Sabet Penghargaan di Amazing Kids Favorite Awards 2024

JAKARTA - Amazing Kids Favorite Awards 2024 resmi digelar pada Minggu (11/8/2024). Disiarkan di GTV, ajang penghargaan ini digelar untuk memotivasi dan mengapresiasi anak-anak untuk terus berprestasi serta berkarya.



Windah Basudara berhasil menyabet penghargaan sebagai Social Media Icon Indonesia Terfavorit di Amazing Kids Favorite Awards 2024.

Windah Basudara Sabet Penghargaan di 'Amazing Kids Favorite Awards 2024' (Foto: MNC Media)



Pria 32 tahun ini berhasil mengalahkan beberapa nominator lainnya, seperti Fadil Jaidi, Fuji An dan Vilemi.



Windah Basudara mengaku sangat senang terpilih menjadi icon social media terfavorit pilihan anak-anak.



"Terima kasih sudah voting, aku sangat mengapresiasi ini, sudah memberikan aku kesempatan lagi untuk berdiri di sini dan terima kasih buat Gtv," kata Windah Basudara di atas panggung, dikutip dari tayangan RCTI+, Minggu (11/8/2024).



Dalam kesempatan tersebut, Windah juga memberikan pesan untuk anak-anak Indonesia agar rajin belajar.