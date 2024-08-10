Reaksi Suami Ketika Kartika Putri Minta Izin untuk Bercadar

JAKARTA - Kartika Putri mengungkapkan reaksi sang suami saat dia meminta izin untuk bercadar. Habib Usman bin Yahya sangat terharu dengan keputusan berani sang istri.

“Sepertinya, dalam diam beliau berdoa agar saya bercadar. Dia juga tidak menyangka saya akan bercadar secepat ini. Terharu banget dia pas aku minta izin,” ujarnya lewat Instagram, pada Sabtu (10/8/2024).

Kartika Putri menjelaskan, keputusannya bercadar bertujuan untuk menjadi muslimah yang lebih baik. Dia juga menjadikan ceramah Sayyidah Fatima pemacu untuk segera bercadar.

“Sayyidah Fatima menjawab pertanyaan Rasulullah tentang siapa sebaik-baiknya perempuan. Beliau menjawab, wanita tidak seharusnya melihat laki-laki yang bukan mahromnya dan juga tak terlihat oleh yang bukan mahromnya,” ungkapnya dalam unggahan tersebut.

Dari ceramah itu, Kartika Putri menyimpulkan, manusia khususnya kaum hawa perlu mencari tahu motivasinya yang ingin selalu dilihat orang lain. Karena hal itu bisa membahayakan diri sendiri, termasuk ketika wajahnya terlihat oleh orang lain demi mendapat pujian.