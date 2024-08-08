Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kartika Putri Murka, Foto Wajahnya Tanpa Penutup Disebar

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |09:35 WIB
Kartika Putri Murka, Foto Wajahnya Tanpa Penutup Disebar
Kartika Putri Murka, Foto Wajahnya Tanpa Penutup Disebar (Foto: Instagram/kartikaputriworld)
A
A
A

JAKARTA - Kartika Putri sudah memutuskan untuk tidak lagi menunjukkan wajahnya di Instagram. Keputusan ini dilakukan sebagai bagian dari perjalanannya menjadi pribadi yang lebih baik.

Di Instagram @kartikaputriworld, kini foto yang tersisa hanya memperlihatkan dirinya yang memakai masker atau cadar. Foto profil Instagramnya pun memperlihatkan dirinya dengan jilbab dan cadar berwarna hitam.

Kartika Putri Murka, Foto Wajahnya Tanpa Penutup Disebar (Foto: Instagram/kartikaputriworld)


Usai menghapus foto-foto yang memperlihatkan wajahnya, Kartika Putri pun mengungkapkan kekesalannya kepada oknum yang menyebarkan foto-foto lawasnya yang masih terlihat wajah dirinya demi kepentingan pribadi.

"Dunia ini sangat lah lucu, ketika manusia yang sudah menutup dirinya di media menghapus seluruh foto dirinya agar tidak nampak lagi malah ada manusia lain yang justru menyebarkan nya atas kepentingan duniawi," ujar Kartika Putri.


Kartika Putri menegaskan bahwa dirinya tidak ikhlas dengan apa yang diperbuat oleh oknum tersebut.

Jika tidak menempuh jalur hukum atau menuntutnya di dunia, Kartika bahkan menyebut bahwa mungkin saja dirinya menuntutnya di akhirat

"Saya tidak ridho dunia akhirat atas perbuatan itu bisa jadi kelak di akhirat saya akan menuntut perbuatan itu," tandasnya.

(van)

