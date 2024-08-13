Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kartika Putri Buru Netizen yang Menuduhnya Terlibat Prostitusi Artis

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |07:10 WIB
Kartika Putri Buru <i>Netizen</i> yang Menuduhnya Terlibat Prostitusi Artis
Kartika Putri Buru Netizen yang Tuding Dirinya Terlibat Prostitusi. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kartika Putri tak mampu menutupi kemarahan sekaligus rasa kecewanya ketika ada warganet yang menuding hijrahnya sebagai upaya untuk menutupi aib.

“Hijrah karena takut ketahuan (terlibat) prostitusi artis,” ujar warganet dengan akun @pujoambang07 itu dalam salah satu kolom komentar postingan Instagram sang aktris. 

Tangkapan layar komentar netizen itu kemudian diunggah ulang Kartika Putri lewat Insta Story, pada Senin (12/8/2024) malam. Dia menyebut, tuduhan tersebut sebagai fitnah terkejam yang pernah diterimanya.

Alhamdulillah, saya tidak pernah melakukan hal hina seperti yang Anda fitnahkan. Kenapa tidak berpikir dan mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu? Kok mudah sekali mengetik fitnah kejam seperti itu?” ujarnya.

Kartika Putri pun tampak mengirimkan sebuah pesan lewat Instagram yang memperingatkan akun @pujoambang07 tersebut untuk mempertanggungjawabkan komentarnya.

“Siap-siap ya mempertanggungjawabkan komenan Anda!! Jangan sampai tidak ada bukti ngomong seenaknya,” tutur sang aktris. 

Kartika Putri buru netizen yang tuding dirinya terlibat prostitusi. (Foto: Instagram/@kartikaputriworld)
Kartika Putri buru netizen yang menuduhnya terlibat prostitusi artis. (Foto: Instagram/@kartikaputriworld)

Selama ini, Kartika Putri mengaku, memilih diam ketika banyak warganet yang menuduhnya sebagai perempuan tidak baik. Namun dia tak lagi bisa diam karena ada nama baik keluarga yang harus dijaganya.

Alhamdulillah, aku berasal dari keluarga baik-baik dan dididik dengan adab dan akhlak. Aku juga diajarkan pentingnya harga diri,” ungkapnya.

 

