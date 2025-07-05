Kiko dan Lola Hadir di FOMBEX 2025: Seru, Edukatif, dan Penuh Warna

Kiko dan Lola Hadir di FOMBEX 2025: Seru, Edukatif, dan Penuh Warna. (Foto: MNC Media)

TANGERANG - Forever Mom & Baby Expo (FOMBEX) resmi dibuka. Ajang yang kembali diikuti MNC Animation & Games ini digelar di Kobo Stage Hall 3A, ICE BSD City, Tangerang, pada 3-6 Juli 2025.

Kali ini, MNC Animation menghadirkan pengalaman seru bersama karakter animasi Kiko dan Lola. Pengunjung juga bisa menikmati meet & greet, photo session, game interaktif, hingga lomba mewarnai.

Anda dan si kecil masih memiliki banyak kesempatan untuk bertemu Kiko dan Lola di booth MNC Animation & Games pada Sabtu dan Minggu, pukul 12.00, 15.00, dan 18.00 WIB.

MNC Animation juga menyiapkan berbagai aktivitas seru, edukatif, dan tentunya gratis di booth, mulai dari sesi mewarnai, games menyenangkan, hingga photo session dengan karakter KIKO.

“Kami ingin anak-anak Indonesia terus aktif, kreatif, dan bangga terhadap karya lokal seperti KIKO,” ujar Suhendra Wijaya, Head of Marcomm MNC Animation.

Menambah keseruan, Esports Star Indonesia (GAMES+) juga turut hadir mendukung FOMBEX 2025. Melalui Gamesplus Arcade, GAMES+ memperkenalkan game lokal yang mudah dimainkan dan dapat dinikmati semua usia.