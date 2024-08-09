Akhir Pekan Ini, Titus: Mystery of the Enygma Tayang di MNCTV

JAKARTA - MNCTV akan menghangatkan Minggu pagi Anda lewat film Titus: Mystery of the Enygma. Film itu akan tayang pada Sabtu (10/8/2024), pukul 15.30 WIB.

Titus merupakan bocah tikus yang sangat menikmati kasus misterius dan teka-teki (puzzle) yang tinggal di Kota Steamburg. Dalam petualangannya sebagai detektif, Titus selalu ditemani kelinci pesulap bernama Bobit.

Dia juga berteman baik dengan Fira, kadal cantik yang digambarkan sebagai pilot amatir yang sangat suka bertualang. Titus dan teman-temannya tersebut hidup di era di mana tenaga uap merupakan masa depan.

Selain itu, teknologi di dunia mereka juga digambarkan bertumbuh dengan sangat cepat. Ketiga sahabat ini selalu bersama menjelajagi berbagai misteri yang menanti untuk segera diselesaikan.

Karena itu, jangan lewatkan keseruan film Titus: Mystery of the Enygma yang merupakan produk MNC Animation di MNCTV, pada Sabtu, 10 Augustus 2024 pukul 15.30 WIB.*

