Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Weekend Seru Bareng TITUS: Mystery of the Enygma di RCTI

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |09:27 WIB
Weekend Seru Bareng <i>TITUS: Mystery of the Enygma</i> di RCTI
Weekend Seru bareng TITUS Mystery of the Enygma di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Berakhir pekan di rumah bareng keluarga akan semakin seru dengan animasi TITUS: Mystery of the Enygma. Proyek ini akan tayang perdana di RCTI, pada 14 Juli 2024.

Titus merupakan bocah tikus asal Kota Steamburg yang merupakan pencinta kisah misteri dan teka-teki (puzzle). Dalam petualangannya sebagai detektif, dia ditemani kelinci pesulap bernama Bobit dan Fira si kadal cantik.

Bersama-sama mereka berusaha memecahkan berbagai kasus misterius. Animasi ini juga menggambarkan bagaimana Titus hidup di era di mana sumber energi berasal dari tenaga uap dan teknologi berkembang dengan sangat pesat.

Karena itu, jangan lewatkan TITUS: Mystery of the Enygma yang akan tayang perdana di RCTI, pada Minggu (14/7/2024), pukul 13.30 WIB.

Animasi TITUS: Mystery of the Enygma merupakan produk MNC Animation, unit bisnis MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, yang selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/598/3069215/aku_suka_kartun_rcti-C0FU_large.jpeg
Aku Suka Kartun RCTI: Hiburan dan Petualangan Penuh Fantasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/598/3066660/kartun_rcti-dJon_large.jpg
5 Kartun Andalan RCTI: Petualangan Menghibur Penuh Fantasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053541/rcti-qnwj_large.jpg
Lesti Kejora hingga JKT 48 feat Dipha Barus Buka Selebrasi Spektakuler RCTI 35
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/598/3045065/amanda_manopo-wkzF_large.jpg
Amanda Manopo Bintangi Serial Televisi Indonesia Produksi MNC Pictures Berjudul Cinta Yasmin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/598/3045050/faby_marcelia-u6lO_large.jpg
Main di Sinetron Cinta Yasmin, Faby Marcelia Akui Dapat Peran yang Berbeda dari Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/598/3045036/sinetron_cinta_yasmin-pz24_large.jpg
Samuel Zylgwyn Bakal Beradu Akting dengan Amanda Manopo di Sinetron Cinta Yasmin
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement