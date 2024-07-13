Weekend Seru Bareng TITUS: Mystery of the Enygma di RCTI

JAKARTA - Berakhir pekan di rumah bareng keluarga akan semakin seru dengan animasi TITUS: Mystery of the Enygma. Proyek ini akan tayang perdana di RCTI, pada 14 Juli 2024.

Titus merupakan bocah tikus asal Kota Steamburg yang merupakan pencinta kisah misteri dan teka-teki (puzzle). Dalam petualangannya sebagai detektif, dia ditemani kelinci pesulap bernama Bobit dan Fira si kadal cantik.

Bersama-sama mereka berusaha memecahkan berbagai kasus misterius. Animasi ini juga menggambarkan bagaimana Titus hidup di era di mana sumber energi berasal dari tenaga uap dan teknologi berkembang dengan sangat pesat.

Karena itu, jangan lewatkan TITUS: Mystery of the Enygma yang akan tayang perdana di RCTI, pada Minggu (14/7/2024), pukul 13.30 WIB.

Animasi TITUS: Mystery of the Enygma merupakan produk MNC Animation, unit bisnis MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, yang selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.*

(SIS)