Ulang Tahun ke-31, Kimberly Ryder Lebih Sabar Jalani Ujian Hidup

JAKARTA - Kimberly Ryder baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-31 pada 6 Agustus 2024. Dia pun menyampaikan makna khusus menjalani hidup di usianya saat ini.

Ibu dua anak itu merasa harus lebih sabar dalam menjalani segala ujian hidup. Dia juga berharap bisa terus menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya.

"Pokoknya insya allah lebih sabar, lebih positif lagi, doanya sih lebih menjadi ibu yang baik buat anak-anak, ibu yang lebih baik lagi buat anak-anak," kata Kimberly Ryder saat menghadiri sidang cerainya dengan Edward Akbar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat, hari ini.

Ditanya soal komentarnya terkait ucapan Edward Akbar, Kim justru mengaku belum mengetahui hal tersebut. Padahal, Edward sebelumnya telah mengunggah sederet foto keluarganya di hari ulang tahun Kim.

"Emang iya? Emang diposting? Aku juga nggak tahu kalau diposting. Aku belum cek soalnya dia nggak japri sih," ucap Kim.

Dalam wawancara terpisah, Edward Akbar menjelaskan alasannya masih memberikan ucapan dan doa untuk Kim di hari ulang tahunnya.