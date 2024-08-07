Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ulang Tahun ke-31, Kimberly Ryder Lebih Sabar Jalani Ujian Hidup

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |23:01 WIB
Ulang Tahun ke-31, Kimberly Ryder Lebih Sabar Jalani Ujian Hidup
Ulang Tahun ke-31, Kimberly Ryder Lebih Sabar Jalani Ujian Hidup (Foto: IG Kim)
A
A
A

JAKARTA - Kimberly Ryder baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-31 pada 6 Agustus 2024. Dia pun menyampaikan makna khusus menjalani hidup di usianya saat ini.

Ibu dua anak itu merasa harus lebih sabar dalam menjalani segala ujian hidup. Dia juga berharap bisa terus menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya.

"Pokoknya insya allah lebih sabar, lebih positif lagi, doanya sih lebih menjadi ibu yang baik buat anak-anak, ibu yang lebih baik lagi buat anak-anak," kata Kimberly Ryder saat menghadiri sidang cerainya dengan Edward Akbar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat, hari ini.

Ulang Tahun ke-31, Kimberly Ryder Lebih Sabar Jalani Ujian Hidup
Ulang Tahun ke-31, Kimberly Ryder Lebih Sabar Jalani Ujian Hidup

Ditanya soal komentarnya terkait ucapan Edward Akbar, Kim justru mengaku belum mengetahui hal tersebut. Padahal, Edward sebelumnya telah mengunggah sederet foto keluarganya di hari ulang tahun Kim.

"Emang iya? Emang diposting? Aku juga nggak tahu kalau diposting. Aku belum cek soalnya dia nggak japri sih," ucap Kim.

Dalam wawancara terpisah, Edward Akbar menjelaskan alasannya masih memberikan ucapan dan doa untuk Kim di hari ulang tahunnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067880/edward_akbar-nm9r_large.jpg
Tanggapi Pernyataan Ibu Mertua soal KDRT, Edward Akbar Sesumbar Tak Pernah Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067417/kimberly_ryder_dan_edward_akbar-kuIj_large.jpg
Kimberly Ryder Diduga Alami KDRT dari Edward Akbar Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067364/kimberly_ryder-pzIZ_large.jpg
Kimberly Ryder Kecewa Sidang Cerainya Ditunda Gegara Eksepsi Edward Akbar Belum Siap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067351/kimberly_ryder-tkWB_large.jpg
Ibunda Kimberly Ryder Jadi Saksi di Sidang Perceraiannya Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057216/kimberly_ryder-GD3v_large.jpg
Kimberly Ryder Dapat Mobil dari Jhon LBF usai Ditunjuk sebagai Brand Ambassador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055714/edward_akbar_dan_kimberly_ryder-0qt8_large.jpg
Edward Akbar Bahas Persoalan Lain saat Tanggapi Permintaan Kimberly Ryder agar Bisa Bertemu Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement