Alasan Tengku Firmansyah Lebih Memilih Jadi Tukang Las Ketimbang Pilot di Kanada

JAKARTA - Tengku Firmansyah belakangan menjadi sorotan lantaran memutuskan untuk pindah ke Kanada dan keluar dari zona nyamannya sebagai seorang publik figur. Diketahui, Tengku Firmansyah pindah ke Kanada bersama istri dan juga anak-anaknya.

Di Kanada, Tengku Firmansyah memilih untuk bekerja sebagai tukang las. Suami Cindy Fatikasari ini bahkan rela banting stir usai meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya.

Sebagai seorang tukang las di Kanada, Tengku Firmansyah pun kerap membagikan potret kesehariannya.

Alasan Tengku Firmansyah Lebih Memilih Jadi Tukang Las Ketimbang Pilot di Kanada (Foto: Instagram/tengku_firmansyah)



Dalam sebuah unggahannya, ada salah satu netizen yang penasaran mengenai keputusannya untuk bekerja sebagai tukang las. Padahal netizen itu mengungkap bahwa Tengku Firmansyah memiliki latar belakang pendidikan di sekolah pilot.



"Om kenapa gak lanjutin ambil CPL aja Om bukannya PPL udah punya kah?," tanya akun @elf***.



Tengku Firmansyah pun membenarkan bahwa dirinya memiliki Commercial Pilot License (CPL) atau lisensi sebagai pilot. Namun, dirinya tak ingin jauh dari keluarganya.



Sehingga, dirinya memutuskan untuk bekerja sebagai tukang las ketimbang terbang kesana kemari meninggalkan keluarga karena tanggung jawabnya sebagai pilot.