Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Tengku Firmansyah Lebih Memilih Jadi Tukang Las Ketimbang Pilot di Kanada

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |20:45 WIB
Alasan Tengku Firmansyah Lebih Memilih Jadi Tukang Las Ketimbang Pilot di Kanada
Alasan Tengku Firmansyah Lebih Memilih Jadi Tukang Las Ketimbang Pilot di Kanada (Foto: Instagram/tengku_firmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Tengku Firmansyah belakangan menjadi sorotan lantaran memutuskan untuk pindah ke Kanada dan keluar dari zona nyamannya sebagai seorang publik figur. Diketahui, Tengku Firmansyah pindah ke Kanada bersama istri dan juga anak-anaknya.

Di Kanada, Tengku Firmansyah memilih untuk bekerja sebagai tukang las. Suami Cindy Fatikasari ini bahkan rela banting stir usai meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya.

Sebagai seorang tukang las di Kanada, Tengku Firmansyah pun kerap membagikan potret kesehariannya.

Alasan Tengku Firmansyah Lebih Memilih Jadi Tukang Las Ketimbang Pilot di Kanada (Foto: Instagram/tengku_firmansyah)


Dalam sebuah unggahannya, ada salah satu netizen yang penasaran mengenai keputusannya untuk bekerja sebagai tukang las. Padahal netizen itu mengungkap bahwa Tengku Firmansyah memiliki latar belakang pendidikan di sekolah pilot.

"Om kenapa gak lanjutin ambil CPL aja Om bukannya PPL udah punya kah?," tanya akun @elf***.


Tengku Firmansyah pun membenarkan bahwa dirinya memiliki Commercial Pilot License (CPL) atau lisensi sebagai pilot. Namun, dirinya tak ingin jauh dari keluarganya.

Sehingga, dirinya memutuskan untuk bekerja sebagai tukang las ketimbang terbang kesana kemari meninggalkan keluarga karena tanggung jawabnya sebagai pilot.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/33/3043728/tengku_firmansyah-Q5xH_large.jpg
Tengku Firmansyah Akui Pekerjaannya di Kanada Terlalu Berat, Ada yang 5 Jam Langsung Nyerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/612/3043353/cindy_fatikasari-sjeT_large.jpg
Cindy Fatikasari Berbagi Momen Bucin Jemput Tengku Firmansyah Sepulang Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/33/3039492/tengku_firmansyah-NpXg_large.jpg
Jadi Tukang Las di Kanada, Tengku Firmansyah Bisa Kantongi Rp100 Juta per Bulan Jika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/33/3039483/firmansyah-2DEM_large.jpg
Outfit Macho Tengku Firmansyah Jadi Tukang Las di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/33/3039380/tengku_firmansyah-gpnK_large.jpg
Blakblakan, Tengku Firmansyah Ungkap Gaji yang Diterima sebagai Tukang Las di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/33/3038548/tengku_firmansyah_sibuk_ngelas_di_kanada-pGVF_large.jpg
Tengku Firmansyah Sibuk Ngelas di Kanada, Netizen: Lelaki Pencari Rezeki Halal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement