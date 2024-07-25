Outfit Macho Tengku Firmansyah Jadi Tukang Las di Kanada

JAKARTA - Tengku Firmansyah telah meninggalkan dunia keartisan. Dirinya kini telah menetap di Kanada dan bekerja sebagai tukang las.

Menjadi tukang besi dan las di Kanada, Tengku Firmansyah tampil dengan peralatan lengkap. Dirinya menggunakan seragam APD agar terhindar dari bahaya.

Tengku Firmansyah

Soal gaji, Tengku Firmansyah mendapatkan angka fantastis jika dirupiahkan. Namun angka tersebut sesuai dengan kebutuhan tinggi di Kanada.

Sebagai anak baru di pekerjaan, Tengku Firmansyah mendapatkan uang Rp45 juta. Namun demikian angka itu bisa bertambah tinggi sesuai dengan kemampuan.

Hal ini terungkap ketika seorang netizen bertanya gaji suami Cindy Fatika Sari itu di Instagram. "Pak katanya kerja di Kanada sebagai tukang besi dengan gaji Rp64 juta per bulan?" tanya akun @sh##**oo.

"Awal masuk tidak segitu, di Rp45 jutaan," jawab Tengku.

Tengku Firmansyah menjelaskan, seseorang akan semakin mendapatkan gaji tinggi mendapatkan sertifikat pekerjaan.

"Namun, nanti naik kalau sudah ambil sertifikat-sertifikatnya. Kalau sudah lengkap sertifikatnya, bisa lebih Rp 100 jutaan per bulan, tergantung jam kerja," kata Tengku.