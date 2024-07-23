Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tengku Firmansyah Sibuk Ngelas di Kanada, Netizen: Lelaki Pencari Rezeki Halal

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |22:41 WIB
Tengku Firmansyah Sibuk Ngelas di Kanada, Netizen: Lelaki Pencari Rezeki Halal
Tengku Firmansyah Sibuk Ngelas di Kanada. (Foto: Instagram/@tengku_firmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Tengku Firmansyah akhirnya memperlihatkan detail pekerjaannya sebagai tukang besi di Kanada lewat Instagram, pada 23 Juli 2024. Dalam unggahan itu, dia terlihat mengenakan safety coverall berwarna biru.

Dia melengkapi penampilannya dengan Alat Perlindungan Diri (APD) lain, seperti helm, kacamata safety, face shield berwarna hitam, sarung tangan, dan safety shoes cokelat tua. 

Semua perlengkapan keselamatan diri itu wajib dikenakannya karena akan mengelas sebuah besi padat. Tak ada caption panjang dalam unggahan itu karena dia hanya menyelipkan emoji tiga love berwarna merah.

Tengku Firmansyah sibuk ngelas di Kanada. (Foto: Instagram/@tengku_firmansyah)
Tengku Firmansyah sibuk ngelas di Kanada. (Foto: Instagram/@tengku_firmansyah)

Dalam unggahan berbeda, Tengku Firmansyah mengunggah foto selfie sebelum bekerja. Dalam balutan safety coverall, dia menulis, “Ready for work (bersiap untuk kerja). Bismillah.”

Unggahan sang aktor kemudian ramai dikomentari rekan sesama artis dan netizen. Mereka mengapresiasi bagaimana bapak tiga anak itu melepas atribut keartisannya dan melakukan pekerjaan yang mungkin terkesan ‘kasar’ bagi sebagian orang.

“Dari postingan ini kita semua jadi sadar, kalau setahun, 2 tahun, atau 10 tahun ke depan, kita tidak pernah tahu akan menjadi manusia seperti apa,” kata akun @sy.a01*** di kolom komentar. 

Tengku Firmansyah sibuk ngelas di Kanada. (Foto: Instagram/@tengku_firmansyah)
Tengku Firmansyah sibuk ngelas di Kanada. (Foto: Instagram/@tengku_firmansyah)

Warganet itu menambahkan, “Bisa saja kita melakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan dan seiring berjalannya waktu tiba-tiba masuk ke jalur yang dipenuhi banyak cerita. Sehat selalu Om, semoga berkah selalu.”

Akun @giobenks menuliskan, “Ini baru lelaki, pencari rezeki halal buat keluarga. Salut!” Akun @debrina**** menambahkan, “Enggak nyangka ternyata bisa ngelas. Padahal ngelas itu enggak gampang karena harus ada sertifikat welder-nya juga.”

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045169/tengku_firmansyah-KP5Z_large.jpg
Alasan Tengku Firmansyah Lebih Memilih Jadi Tukang Las Ketimbang Pilot di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/33/3043728/tengku_firmansyah-Q5xH_large.jpg
Tengku Firmansyah Akui Pekerjaannya di Kanada Terlalu Berat, Ada yang 5 Jam Langsung Nyerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/612/3043353/cindy_fatikasari-sjeT_large.jpg
Cindy Fatikasari Berbagi Momen Bucin Jemput Tengku Firmansyah Sepulang Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/33/3039492/tengku_firmansyah-NpXg_large.jpg
Jadi Tukang Las di Kanada, Tengku Firmansyah Bisa Kantongi Rp100 Juta per Bulan Jika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/33/3039483/firmansyah-2DEM_large.jpg
Outfit Macho Tengku Firmansyah Jadi Tukang Las di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/33/3039380/tengku_firmansyah-gpnK_large.jpg
Blakblakan, Tengku Firmansyah Ungkap Gaji yang Diterima sebagai Tukang Las di Kanada
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement