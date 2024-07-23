Tengku Firmansyah Sibuk Ngelas di Kanada, Netizen: Lelaki Pencari Rezeki Halal

JAKARTA - Tengku Firmansyah akhirnya memperlihatkan detail pekerjaannya sebagai tukang besi di Kanada lewat Instagram, pada 23 Juli 2024. Dalam unggahan itu, dia terlihat mengenakan safety coverall berwarna biru.

Dia melengkapi penampilannya dengan Alat Perlindungan Diri (APD) lain, seperti helm, kacamata safety, face shield berwarna hitam, sarung tangan, dan safety shoes cokelat tua.

Semua perlengkapan keselamatan diri itu wajib dikenakannya karena akan mengelas sebuah besi padat. Tak ada caption panjang dalam unggahan itu karena dia hanya menyelipkan emoji tiga love berwarna merah.

Tengku Firmansyah sibuk ngelas di Kanada. (Foto: Instagram/@tengku_firmansyah)

Dalam unggahan berbeda, Tengku Firmansyah mengunggah foto selfie sebelum bekerja. Dalam balutan safety coverall, dia menulis, “Ready for work (bersiap untuk kerja). Bismillah.”

Unggahan sang aktor kemudian ramai dikomentari rekan sesama artis dan netizen. Mereka mengapresiasi bagaimana bapak tiga anak itu melepas atribut keartisannya dan melakukan pekerjaan yang mungkin terkesan ‘kasar’ bagi sebagian orang.

“Dari postingan ini kita semua jadi sadar, kalau setahun, 2 tahun, atau 10 tahun ke depan, kita tidak pernah tahu akan menjadi manusia seperti apa,” kata akun @sy.a01*** di kolom komentar.

Tengku Firmansyah sibuk ngelas di Kanada. (Foto: Instagram/@tengku_firmansyah)

Warganet itu menambahkan, “Bisa saja kita melakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan dan seiring berjalannya waktu tiba-tiba masuk ke jalur yang dipenuhi banyak cerita. Sehat selalu Om, semoga berkah selalu.”

Akun @giobenks menuliskan, “Ini baru lelaki, pencari rezeki halal buat keluarga. Salut!” Akun @debrina**** menambahkan, “Enggak nyangka ternyata bisa ngelas. Padahal ngelas itu enggak gampang karena harus ada sertifikat welder-nya juga.”