HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Beri Bantahan Terkait Tudingan Jadi Pemodal Bisnis Narkoba

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |19:05 WIB
Ammar Zoni Beri Bantahan Terkait Tudingan Jadi Pemodal Bisnis Narkoba
Ammar Zoni Beri Bantahan Terkait Tudingan Jadi Pemodal Bisnis Narkoba (Foto: Ayu Utami/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni kembali menjalani sidang lanjutan terkait kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (6/8/2024). Sama seperti sebelumnya, Ammar Zoni dihadirkan secara online dalam sidang beragendakan duplik, atau jawaban pihaknya atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Mantan suami Irish Bella itu lalu diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk memberikan tanggapan. Setelah mendengarkan duplik yang dibacakan oleh penasihat hukumnya, Jon Mathias. 

Terlihat Ammar Zoni memelas meminta majelis hakim untuk memberikan keputusan yang adil. 

(Foto: Ayu Utami/Okezone)
Ammar Zoni Beri Bantahan Terkait Tudingan Jadi Pemodal Bisnis Narkoba (Foto: Ayu Utami/Okezone)

"Saya mohon kepada yang mulia bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya," kata Ammar Zoni di ruang sidang utama, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (6/8/2024).

Halaman:
1 2
