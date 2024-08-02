Sinopsis Film Everly

JAKARTA - Sinopsis film Everly akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Everly adalah film thriller aksi Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Joe Lynch dan ditulis oleh Yale Hannon berdasarkan cerita dari Lynch dan Hannon.

Film ini dibintangi oleh Salma Hayek sebagai karakter utama dengan peran pendukung oleh Akie Kotabe, Jennifer Blanc, Masashi Fujimoto, Togo Igawa, Gabriella Wright, Caroline Chikezie, Laura Cepeda, dan Hiroyuki Watanabe.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes melaporkan peringkat persetujuan sebesar 28%, dengan peringkat rata-rata 4,5/10, berdasarkan 57 ulasan.

Sinopsis Film Everly

Sinopsis Film Everly

Everly, yang terjebak dalam perbudakan seksual dan mengalami penyiksaan serta penyerangan saat dipaksa bekerja untuk Taiko, seorang penguasa kriminal Jepang yang brutal, diserang di apartemennya oleh anak buah Taiko setelah dia mengetahui bahwa Everly bekerja sama dengan seorang polisi untuk merusak organisasinya.

Meskipun Taiko mengharapkan anak buahnya akan membunuhnya dengan mudah setelah menyiksanya, Everly berhasil mengambil senjata yang dia sembunyikan di toilet dan membunuh semua penyerangnya. Taiko kemudian memulai permainan sadis dengan mengirim banyak pembunuh bayaran dan menawarkan hadiah kepada wanita-wanita lain yang diperdagangkan di gedung tersebut (yang kemungkinan besar dimiliki oleh Taiko) jika mereka berhasil membunuhnya.

Sementara itu, Everly berusaha menghubungi ibunya, Edith, dan putrinya yang masih muda, Maisey, untuk menyelamatkan mereka dari anak buah Taiko lainnya dan mengeluarkan mereka dari situasi tersebut dengan selamat, tetapi ibunya bersikeras dan menolak pergi tanpa dirinya.

Setelah berhasil menghindari para penyerang Taiko selama beberapa waktu, Everly ditangkap oleh The Sadist, seorang asisten Taiko. Dia mengikatnya dan menempatkannya di dalam kandang sambil mengejek dan menyiksanya dengan baterai dan asam sulfat, serta cairan korosif lainnya, pada suatu titik menuangkan air ke matanya sementara dia berteriak ketakutan, percaya itu adalah asam.

Ketika The Sadist menuangkan beberapa cairan korosif ke tali yang mengikat pergelangan tangannya, tali tersebut mulai hancur. Edith menembak dan membunuh dua anak buah The Sadist; sebagai balasannya, dia mulai memaksa ibunya minum pembersih saluran. Tali yang melemah putus setelah Everly menariknya; dia membunuh dua anak buah dan melukai The Sadist.

Dia bergegas membantu Edith, tetapi ditundukkan oleh The Sadist, yang mencoba menikam ibunya; Everly muncul kembali, melucuti senjata The Sadist dan memaksanya minum salah satu asamnya; dia mati dengan kejam sementara Everly dan Edith menyaksikan dengan ngeri.