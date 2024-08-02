Sinopsis Film Man on Fire

JAKARTA - Sinopsis film Man on Fire akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Man on Fire adalah film thriller aksi Amerika tahun 2004 yang disutradarai dan diproduksi oleh Tony Scott, dari skenario yang ditulis oleh Brian Helgeland, dan didasarkan pada novel dengan judul yang sama karya A. J. Quinnell yang diterbitkan pada tahun 1980.

Denzel Washington memerankan John Creasy, seorang mantan petugas CIA SAD/SOG yang putus asa dan pecandu alkohol yang berubah menjadi pengawal. Ia kemudian melancarkan aksi balas dendam setelah anak yang ia jaga, Lupita "Pita" Ramos (Dakota Fanning) yang berusia sembilan tahun, diculik di Mexico City. Pemeran pendukung lainnya termasuk Christopher Walken, Radha Mitchell, Giancarlo Giannini, Marc Anthony, Rachel Ticotin, dan Mickey Rourke.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat 39% berdasarkan 168 ulasan, dengan peringkat rata-rata 5,30/10.

Pada tahun 2003, mantan anggota Force Recon Marine dan petugas CIA SAD/SOG John Creasy mengunjungi teman lamanya Paul Rayburn di Meksiko. Rayburn meyakinkannya untuk mengambil posisi sebagai pengawal dengan Samuel Ramos, seorang pembuat mobil di Mexico City yang putrinya yang masih muda, Lupita (Pita), membutuhkan pengawal agar polis asuransi penculikannya berlaku.

Berjuang dengan kecanduan alkohol, kelelahan, dan rasa bersalah atas tindakannya dengan CIA, Creasy mencoba bunuh diri tetapi pistolnya gagal meletus. Rayburn mengingatkan dia tentang pepatah mereka "peluru selalu mengatakan yang sebenarnya" dan mulai mempertimbangkan bahwa dia tidak seharusnya mati. Tampaknya mendapat semangat baru, Creasy berkomitmen pada tujuan barunya sebagai pelindung Pita, mengurangi minum dan menemukan kenyamanan dalam halaman-halaman Alkitabnya. Dia mulai melatih Pita untuk menjadi perenang yang lebih percaya diri, membangun hubungan dengannya melalui proses tersebut.

Suatu sore, saat menunggu di luar pelajaran piano Pita, Creasy mengenali mobil yang mengikuti mereka sebelumnya, sementara dua polisi federal memblokir jalan. Menyadari bahwa Pita akan diculik, dia membunuh empat penyerang termasuk para petugas tetapi terluka parah dan Pita diculik. Creasy dinyatakan sebagai tersangka, tetapi reporter Mariana Garcia Guerrero mempertanyakan cerita tersebut. Agen AFI Miguel Manzano memindahkan Creasy yang sedang memulihkan diri ke klinik hewan untuk melindunginya dari polisi yang korup.

"The Voice," pemimpin yang tidak terlihat dari jaringan penculikan, menuntut tebusan $10 juta dan Samuel setuju, dengan bantuan letnan polisi Victor Fuentes. Namun, para penculik disergap saat pengiriman tebusan dan keponakan The Voice terbunuh. Menyalahkan keluarga Ramos, The Voice memberi tahu mereka bahwa Pita akan hilang selamanya sebagai balas dendam.

Manzano memperingatkan Creasy bahwa para penculik adalah anggota "persaudaraan" kuat yang disebut La Hermandad yang terdiri dari pejabat korup, polisi, dan penjahat. Creasy berjanji kepada ibu Pita, Lisa, untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam penculikan tersebut.

Dengan bantuan Rayburn, Creasy memperoleh sejumlah kecil senjata dan peralatan. Dia dengan kejam menginterogasi dan membunuh sopir pelarian, yang mengarahkannya ke klub tempat dia menghadapi tiga penculik.

Membunuh dua penjahat, Creasy menemukan kartu ATM yang memberatkan dan seorang gadis yang diculik lainnya. Dia menyerahkan keduanya kepada Guerrero, yang mengungkapkan bahwa Fuentes adalah bagian dari persaudaraan tersebut. Manzano mewawancarai Rayburn, yang menggambarkan Creasy sebagai "seniman kematian", yang akan "melukis mahakaryanya."

Guerrero meyakinkan Manzano untuk membantu Creasy melancarkan perang melawan para penculik. Menghadang iring-iringan mobil Fuentes dengan granat berpeluncur roket, Creasy menculik petugas tersebut, yang mengakui bahwa dia menyuruh petugasnya menyergap pengiriman tebusan, tetapi kemudian menemukan bahwa sebagian besar uang tebusan telah dicuri oleh Jordan Kalfus, pengacara Samuel.