Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Asli Yogyakarta yang Punya Karier Mentereng

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |05:05 WIB
5 Artis Asli Yogyakarta yang Punya Karier Mentereng
5 Artis Asli Yogyakarta yang Punya Karier Mentereng (Foto: Instagram/pakduta)
A
A
A

JAKARTA - Artis asli Yogyakarta ini memiliki karier yang cukup mentereng. Bakat yang mereka miliki untuk bertahan di industri hiburan, nyatanya mampu membuat sejumlah selebriti ini meraih kesuksesan hingga memiliki banyak penggemar.

Bukan hanya berprofesi sebagai seorang musisi, para artis asli Yogyakarta ini juga mampu mendulang kesuksesan sebagai sutradara hingga idol K-Pop.

Artis Asli Yogyakarta yang Punya Karierr Mentereng.


1. Duta Sheila On 7


Akhdiyat Duta Modjo atau Duta, vokalis Sheila On 7 menjadi satu dari sekian banyak artis asal Yogyakarta dengan karier mentereng. 28 tahun membangun bandnya, sampai saat ini Sheila On 7 masih tetap eksis di belantika musik tanah air.

Sebelum menjadi musisi besar seperti saat ini, Duta ternyata pernah dikeluarkan dari Universitas Gadjah Mada. Setelahnya, bapak dua anak ini pun lebih memilih fokus menjadi vokalis Sheila On 7.


Selain bermusik, Duta juga membuka bisnis pizza di daerah kelahirannya, Demangan Baru, Yogyakarta.
 

2. Brisia Jodie


Penyanyi cantik jebolan ajang Indonesian Idol, Brisia Jodie, diketahui lahir dan besar di Yogyakarta. Jodie diketahui juga pernah menempuh pendidikan kuliah di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta.

Saat ini, nama Jodie dikenal luas usai merilis sejumlah lagu hits, diantaranya Dengan Caraku, Aku Memilihmu, Ternyata Hanya Kamu, hingga Aku Memilihmu. Bahkan hubungan asmara Jodie juga kerap menjadi sorotan masyarakat Indonesia.
 

3. Dita Karang


Berasal dari Yogyakarta, Dita Karang merupakan perempuan asli Indonesia yang meraih kesuksesan usai masuk industri musik Korea Selatan. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia.

Diketahui, Dita Karang bergabung dengan idol grup bernama Secret Number pada 2020. Meskipun ada keturunan Bali, Dita Karang lahir dan besar di Yogyakarta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/205/3069000/raim_laode-zW9L_large.jpg
Rilis Single Abangku, Raim Laode Beri Persembahan Spesial untuk sang Kakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067967/fanny_soegi-N6Zl_large.jpg
DCDC Pengadilan Musik akan Sidang Rebellion Rose dan Fanny Soegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067835/dean_desvi-r6bN_large.jpg
Kronologi Dean Desvi Alami Pelecehan Seksual di Dalam Mobil oleh Kru Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067483/sarnanitha-kg1c_large.jpg
Influencer Sarnanitha Terancam Ditahan dalam Kasus Dugaan Spa Plus-Plus di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3066833/razman_arif_nasution-0JSH_large.jpg
Artis yang Pernah Dibela Pengacara Razman Nasution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066121/hana_saraswati-rFyR_large.jpg
Hana Saraswati Resmi Menikah dengan Justin Harijawan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement