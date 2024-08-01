5 Artis Asli Yogyakarta yang Punya Karier Mentereng

JAKARTA - Artis asli Yogyakarta ini memiliki karier yang cukup mentereng. Bakat yang mereka miliki untuk bertahan di industri hiburan, nyatanya mampu membuat sejumlah selebriti ini meraih kesuksesan hingga memiliki banyak penggemar.

Bukan hanya berprofesi sebagai seorang musisi, para artis asli Yogyakarta ini juga mampu mendulang kesuksesan sebagai sutradara hingga idol K-Pop.

Artis Asli Yogyakarta yang Punya Karierr Mentereng.



1. Duta Sheila On 7



Akhdiyat Duta Modjo atau Duta, vokalis Sheila On 7 menjadi satu dari sekian banyak artis asal Yogyakarta dengan karier mentereng. 28 tahun membangun bandnya, sampai saat ini Sheila On 7 masih tetap eksis di belantika musik tanah air.

Sebelum menjadi musisi besar seperti saat ini, Duta ternyata pernah dikeluarkan dari Universitas Gadjah Mada. Setelahnya, bapak dua anak ini pun lebih memilih fokus menjadi vokalis Sheila On 7.



Selain bermusik, Duta juga membuka bisnis pizza di daerah kelahirannya, Demangan Baru, Yogyakarta.



2. Brisia Jodie



Penyanyi cantik jebolan ajang Indonesian Idol, Brisia Jodie, diketahui lahir dan besar di Yogyakarta. Jodie diketahui juga pernah menempuh pendidikan kuliah di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta.

Saat ini, nama Jodie dikenal luas usai merilis sejumlah lagu hits, diantaranya Dengan Caraku, Aku Memilihmu, Ternyata Hanya Kamu, hingga Aku Memilihmu. Bahkan hubungan asmara Jodie juga kerap menjadi sorotan masyarakat Indonesia.



3. Dita Karang



Berasal dari Yogyakarta, Dita Karang merupakan perempuan asli Indonesia yang meraih kesuksesan usai masuk industri musik Korea Selatan. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia.

Diketahui, Dita Karang bergabung dengan idol grup bernama Secret Number pada 2020. Meskipun ada keturunan Bali, Dita Karang lahir dan besar di Yogyakarta.