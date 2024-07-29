5 Artis Indonesia yang Dikremasi Setelah Tutup Usia

JAKARTA - Meninggalnya publik figur atau artis selalu menjadi sorotan publik. Beberapa artis memilih untuk dibakar hingga menjadi abu saat meninggal. Proses tersebut dikenal dengan kremasi. Ternyata, tidak sedikit artis Indonesia yang memilih dikremasi saat mereka menghembuskan nafas terakhir.

Berikut 5 Artis Indonesia yang Dikremasi Setelah Tutup Usia:

1. Laura Anna

Meninggalnya selebgram Laura Anna menghebohkan jagat maya pada akhir 2021 silam. Pasalnya, Laura meninggal di usia yang masih sangat muda, yakni 21 tahun.

Jenazahnya pun dikremasi di Krematorium Grand Heaven, Pluit, Jakarta.

Abunya disimpan di rumah dan kemudian dilarungkan ke laut Ancol, Jakarta Utara pada Jumat (17/12/2021). Pihak keluarga mengaku alasan Laura dikremasi merupakan permintaan dia sendiri saat masih hidup.

2. Robby Tumewu

Aktor lawas, Robby Tumewu meninggal pada awal 2019 silam akibat infeksi paru-paru. Dia menghembuskan nafas terakhir pada usia 65 tahun pada kediamannya di Tangerang, Banten.

Jenazah bintang Lenong Rumpi itu kemudian dikremasi dan abunya dilarungkan ke laut Tanjung Pasir.

3. Henky Solaiman

Henky Solaiman (IG/@opahenky)

Aktor keturunan Tionghoa, Henky Solaiman meninggal pada Jumat, (15/5/2020) silam di kediamannya.

Dia meninggal akibat kanker usus yang dideritanya. Diketahui, Henky telah melakukan operasi beberapa bulan sebelum kepergiannya. Namun, selang beberapa bulan dia menghembuskan nafas terakhirnya.

Jenazahnya pun dikremasi di Krematorium Oasis Lestari Tangerang. Pihak keluarga mengungkapkan kremasi merupakan pilihan Henky. Dia tidak mau merepotkan keluarganya untuk berkunjung ke makamnya.