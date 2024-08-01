Ini Alasan Nisya Ahmad Gugat Cerai Andika Rosadi

JAKARTA - Nisya Ahmad melayangkan gugatan cerainya pada Andika Rosadi sejak 30 Mei 2024. Sidang perceraian keduanya bahkan sudah sampai ke tahap pokok perkara, usai mediasi dianggap gagal.

Terkait penyebab perceraian, Nata Sasmita selaku kuasa hukum Andika Rosadi mengaku belum bisa bicara banyak. Hanya saja, dia membenarkan kalau Nisya dan Andika sudah sering terlibat cekcok selama pernikahan.



"Hanya perselisihan biasa. Ya namanya kita cekcok cekcok biasa makanya hal hal yang wajar aja," ujar Nata usai persidangan.

(Foto: Instagram/nissyaa)



Meski begitu, Nata memastikan tak ada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh kedua pihak selama berselisih. Dia juga membantah soal dugaan orang ketiga yang disinyalir membuat rumah tangga mereka terancam bubar.



"KDRT belum bisa disikapi, untuk saat ini belum ada pembuktiannya. Sementara ini perselisihan ini hal biasa-biasa aja. Belum terungkap apakah betul ada pihak ketiga atau yang lain-lain," lanjutnya.



Berdasarkan pantauan Okezone.com, Nisya dan Andika kompak absen dalam sidang cerai di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan hari ini. Mereka berhalangan hadir karena tengah sibuk dengan kegiatan masing-masing sehingga hanya diwakilkan kuasa hukumnya.



"Hari ini agenda pembuktian, mereka ada kegiatan jadi untuk pembuktian hari ini belum bisa hadir mungkin untuk sidang berikutnya bisa hadir," jelas Nata.

