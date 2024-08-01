Nostalgia Karya Chrisye di Konser Lifetime Tribute to Chrisye pada September 2024

JAKARTA - 17 tahun sudah musisi legendaris Chrisye pergi meninggalkan dunia. Meski begitu, karya-karyanya semasa hidup hingga kini masih abadi dan masih terus didengarkan hingga saat ini.



Berkarya sejak dekade 1960-an dengan banyak lagu hits yang menyentuh hati penikmat musik Indonesia, menjadikan karyanya tak lekang dimakan usia. Tentu menjadi momen nostalgia yang begitu menghangatkan hati ketika karya-karya indah sang legenda dibawakan di atas panggung megah, bukan hanya lewat ponsel di setiap harinya.



Promotor Wow Offer Wonders (WOW) Indonesia pun mengajak masyarakat di tanah air untuk kembali mendengar karya-karya hits Chrisye dibawakan di atas panggung melalui konser "Lifetime Tribute To Chrisye Concert". Konser ini akan diselenggarakan tepat di tanggal lahir sang legenda, 16 September 2024 di Istora Senayan, Jakarta.

Nostalgia Karya Chrisye di Konser "Lifetime Tribute to Chrisye" pada September 2024 (Foto: Nurul Amanah/Okezone)



Konser ini nantinya akan menampilkan dalam tiga chapter. Setiap chapter akan menceritakan kisah awal perjalanan, pencapaian, perjuangan, serta apa saja yang ditinggalkan oleh sosok Chrisye.



Deretan musisi yang akan tampil di konser ini antara lain Rizky Febian, Afgan, Mahalini, Andien, David Bayu, Kevin Aprilio, Eva Celia dan Once Mekel serta tentunya Pasha Chrisye, anak dari sang legenda yang akan turut membawakan karya-karya ayahnya.



Sederet musisi itu pun mewakili lintas generasi sebagaimana keinginan Chrisye yang ingin tinta sejarah musik yang telah ditorehkan oleh beliau, bisa terus menerus dilanjutkan kepada generasi berikutnya.



Bahkan, Pasha Chrisye pun mengungkap bahwa ide untuk menggelar konser ini pun muncul saat Pasha mengingat kembali kata-kata sang ayah mengenai keinginannya untuk terus memastikan adanya regenerasi dalam industri musik tanah air.