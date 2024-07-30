Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Verrell Bramasta Berharap Dapat Susul Thariq-Aaliyah ke Pelaminan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |05:05 WIB
Verrell Bramasta Berharap Dapat Susul Thariq-Aaliyah ke Pelaminan (Foto: Instagram/bramastavrl)
JAKARTA - Verrell Bramasta menjadi satu dari sekian banyak tamu yang hadir di pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. Hal itu rupanya membuat putra sulung Venna Melinda ini memiliki harapan untuk bisa segera menyusul sahabat kecilnya, Aaliyah, yang telah terlebih dahulu menikah.


"Jadi mau cepat cepat menyusul," ungkap Verrell di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kakak dari Athalla Naufal dan Vania Athabina ini mengaku jika dirinya sudah memiliki pendamping. Bahkan dia merasa jika kekasihnya saat ini cukup tepat untuk dijadikan seorang istri.

Verrell Bramasta Berharap Dapat Susul Thariq-Aaliyah ke Pelaminan (Foto: Instagram/bramastavrl)

Namun, Verrell tampaknya belum memiliki target untuk menikah dalam waktu dekat ini.

"Insya Allah kalau target mah, sedikasihnya sama Allah. Kalau bisa dikasih segera sama Allah," jelas Verrell.

