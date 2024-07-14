5 Artis Pria yang Melakukan Transplantasi Rambut, Terbaru Ada Verrell Bramasta

JAKARTA - Penampilan menjadi sebuah hal yang penting dan cukup diperhatikan oleh publik figur. Sebab, penampilan yang menarik tentunya akan samakin meningkatkan rasa percaya diri, terutama ketika mereka tampil dihadapan orang banyak.

Hal itu membuat sejumlah artis pria ini rela melakukan transplantasi rambut demi menambah rasa percaya diri. Termasuk untuk menutupi kekurangan, seperti kening yang terlalu besar ataupun surutnya garis rambut seiring dengan pola hidup serta pertambahan usia.



Berikut, deretan artis pria yang melakukan transplantasi rambut:



1. Verrell Bramasta





Verrell Bramasta melakukan transplantasi rambut di salah satu klinik di Turki pada Juni 2024. Aktor serta politikus ini mengungkapkan bahwa garis rambutnya telah mulai mundur dan tak merata sejak 2020, sehingga dia pun memutuskan untuk melakukan transplantasi.



“Dari tahun 2020, semenjak saya syuting sinetron Putri untuk Pangeran, saya mulai mengalami namanya receding hairline. Ya garis rambut saya mulai ke belakang dan tidak rata,” tulis Verrell di postingan Instagramnya.



2. Athalla Naufal





Tak mau ketinggalan dengan sang kakak, Athalla Naufal juga melakukan transplantasi rambut berbarengan dengan Verrell Bramasta. Keduanya diketahui melakukan transplantasi rambut di Turki.