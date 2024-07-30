Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perbedaan Perlakuan Mulan Jameela dan Maia Estianty ke Syifa Hadju saat PDKT El Rumi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |19:05 WIB
Perbedaan Perlakuan Mulan Jameela dan Maia Estianty ke Syifa Hadju saat PDKT El Rumi
Perbedaan Perlakuan Mulan Jameela dan Maia Estianty ke Syifa Hadju saat PDKT El Rumi (Foto: Instagram/syifahadju)
A
A
A

JAKARTA - Sosial media milik Mulan Jameela dan Maia Estianty belakangan ramai dipantau oleh netizen. Kabar kedekatan El Rumi dan Syifa Hadju, membuat para netizen pun menanti-nanti momen apa yang akan dibagikan oleh orangtua kandung serta sambung dari El.

Diketahui, usai acara pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, hubungan Syifa dengan El Rumi sudah tak lagi bisa ditutup-tutupi. Apalagi Mulan Jameela sempat mengunggah foto kiriman kue dari Syifa Hadju dan meminta sang artis untuk menyampaikan salamnya pada orangtua.


"Makasih banyak cantik @syifahadju sampein sama Mama juga ya Jazakumullah Khair wabarakAllahu fiik," tulis Mulan Jameela, yang kemudian di-repost oleh Ahmad Dhani.

Kemudian pada hari ini, Selasa (30/7/2024), Syifa pun diketahui mendapatkan kiriman makanan balasan dari Mulan. Seolah keduanya memang cukup dekat, sehingga sering bertukar bingkisan.

Perbedaan Perlakuan Mulan Jameela dan Maia Estianty ke Syifa Hadju saat PDKT El Rumi (Foto: Instagram/elelrumi)

"Aa masyaAllah enaknyaaa, terima kasihh tantee @mulanjameela1," tulis Syifa Hadju di Instagram Storynya.

Sama halnya dengan Mulan, Maia rupanya juga sempat membagikan potret dirinya mendapatkan kue dari Syifa Hadju. Selain itu, dia juga sempat membagikan momen bersama Syifa ketika hadir di acara premiere film Rossa pada Senin, 29 Juli 2024.

Tak hanya sekedar hadir di premier. Usai acara tersebut, Maia pun mengajak Syifa untuk makan malam bersama Irwan Mussry, Tissa Biani dan El Rumi.

Momen tersebut sontak menegaskan jika Syifa juga memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan Maia. 

 

Halaman:
1 2
