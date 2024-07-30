Syifa Hadju Dapat Pertanyaan Kapan Menikah dari Ahmad Dhani, El Rumi: Diizinin Nggak?

JAKARTA - Ahmad Dhani tampaknya baru dikenalkan oleh El Rumi pada Syifa Hadju dengan status lebih dari seorang teman. Momen tersebut diketahui terjadi saat Syifa hadir di konser Dewa 19 pada Minggu, 28 Juli 2024.

Dalam video yang diunggah di akun YouTube Ahmad Dhani Dalam Berita, El terlihat mengajak Syifa untuk menghampiri sang ayah serta Mulan Jameela di belakang panggung. Tak hanya dikenalkan pada Dhani dan Mulan, El juga turut memperkenalkan Syifa pada anggota Dewa 19 yang lain.

Menariknya, saat hendak pamit, Ahmad Dhani sempat melontarkan pertanyaan soal pernikahan pada Syifa. Mendengar pertanyaan Dhani, Syifa terlihat kaget dan bingung untuk menjawabnya.

"Kapan nikahnya?," tanya Ahmad Dhani pada Syifa.

"Anaknya gimana hahaha," jawab Syifa kanget sambil menunjuk El menggunakan jempolnya.

"Belum siap ya?," sahut Ahmad Dhani.

"Nggak tahu," kata Syfa melirik El yang ada disampingnya.

El pun terdengar santai saat memberikan jawaban pada ayahnya. Lucunya, El justru kembali memberikan pertanyaan soal restu pernikahan pada Dhani.

"Diizinin nggak?," tanya El pada Dhani.

"Diizinin lah," tegas Dhani.