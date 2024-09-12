Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syifa Hadju Tampil Modis bak Model Kelas Dunia di New York

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |22:07 WIB
Syifa Hadju Tampil Modis bak Model Kelas Dunia di New York
Syifa Hadju Tampil Modis bak Model Kelas Dunia di New York (Foto: IG Syifa Hadju)
A
A
A

JAKARTA - Syifa Hadju kerap menjadi sorotan publik, terutama setelah hubungan asmaranya dengan El Rumi semakin terbuka dan diperlihatkan ke publik. Tidak heran jika segala hal tentang Syifa selalu mencuri perhatian, termasuk gaya berbusananya yang memukau di berbagai kesempatan.

Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah penampilan Syifa saat berada di New York, Amerika Serikat. Mantan kekasih Rizky Nazar ini tampil anggun dan modis saat berfoto di trotoar kota tersebut. Yuk, simak beberapa potretnya yang diambil dari akun Instagram @syifahadju.

Dalam salah satu foto, Syifa tampak cantik mengenakan rok panjang berwarna soft pink dengan detail pita di bagian tengah. Gaya ini memberikan kesan manis dan feminin pada penampilannya.

Syifa Hadju Tampil Modis bak Model Kelas Dunia di New York
Syifa Hadju Tampil Modis bak Model Kelas Dunia di New York

Meski hanya memadukan rok pink dengan atasan tanktop hitam sederhana, ekspresi dan pose Syifa tetap memukau. Penampilannya terlihat sangat elegan, layaknya model profesional di panggung dunia.

Tidak hanya sendiri, Syifa juga tampak kompak berfoto dengan Enzy Storia. Keduanya membawa tas dari merek Coach, dengan gaya yang berbeda. Syifa tampil lebih feminin, sementara Enzy memilih tampilan edgy dengan kemeja jeans oversized.

Syifa juga menyempatkan diri berfoto dengan artis Hollywood, Kathryn Newton. Meski Kathryn merupakan bintang film terkenal, kecantikan Syifa tetap bersinar dan tidak kalah menonjol saat berfoto bersama bintang Paranormal Activity 4 tersebut.

Syifa juga berpose bersama aktor dan penyanyi Thailand, Nanon Korapat. Dalam momen tersebut, Enzy Storia juga ikut serta, dan mereka tampak akrab saat berfoto bertiga.

 

