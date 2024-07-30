Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Syifa Hadju Ketika Ditodong Pertanyaan Kapan Nikah oleh Ahmad Dhani

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |15:24 WIB
Reaksi Syifa Hadju Ketika Ditodong Pertanyaan Kapan Nikah oleh Ahmad Dhani
Reaksi Syifa Hadju ketika ditodong pertanyaan kapan nikah oleh Ahmad Dhani. (Foto: Instagram/@syifahadju)
JAKARTAAhmad Dhani memang selalu mampu melontarkan kalimat yang membuat lawan bicaranya mati kutu. Kini, giliran Syifa Hadju yang harus menghadapi sikap founder band Dewa 19 tersebut.

El Rumi diketahui membawa Syifa untuk berkenalan dengan sang ayah, Mulan Jameela, dan personel Dewa 19 lainnya di ruang tunggu Soundsfest 2024, pada 28 Juli silam.

Reaksi Syifa Hadju Ketika Ditodong Pertanyaan Kapan Nikah oleh Ahmad Dhani. (Foto: YouTube/Ahmad Dhani dalam Berita)
Reaksi Syifa Hadju Ketika Ditodong Pertanyaan Kapan Nikah oleh Ahmad Dhani. (Foto: YouTube/Ahmad Dhani dalam Berita)

Saat El Rumi mencium tangan Dhani, musisi 52 tahun itu terdengar melontarkan pertanyaan kepada Syifa. “Kapan nikahnya?” ujar bapak lima anak tersebut yang membuat sang aktris terkejut.

“Anaknya (El Rumi) gimana Om?” kata Syifa Hadju balik bertanya. Mendengar interaksi Dhani dan sang kekasih, El pun berkata, “Diizinin (nikah) enggak?” 

Mendengar pertanyaan putra keduanya tersebut, Ahmad Dhani pun merespons cepat dengan memberikan restunya kepada El Rumi dan Syifa Hadju. “Ya diizinin lah,” kata suami Mulan Jameela itu antusias. 

Reaksi Syifa Hadju Ketika Ditodong pertanyaan kapan nikah oleh Ahmad Dhani. (Foto: YouTube/Ahmad Dhani Dalam Berita)
Reaksi Syifa Hadju Ketika Ditodong pertanyaan kapan nikah oleh Ahmad Dhani. (Foto: YouTube/Ahmad Dhani Dalam Berita)

Teka-teki hubungan El Rumi dan Syifa Hadju akhirnya terjawab setelah personel The Lucky Laki tersebut mengunggah kebersamaan mereka di Instagram, pada Selasa (30/7/2024).

Dalam unggahannya, El membagikan tiga foto bersama Syifa, Maia Estianty, Irwan Mussry, dan Tissa Biani di gala premier film dokumenter Rossa, pada 29 Juli 2024. “Last night was fun (Tadi malam menyenangkan),” ujarnya sebagai caption unggahan.

 

