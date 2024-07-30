Dinar Candy Yakin Dapat Kiriman Santet, Gegara Tubuh Luka Lebam usai Bangun Tidur

JAKARTA - Dinar Candy yakin bahwa dirinya mendapatkan kiriman santet dari seorang wanita yang pernah berseteru dengannya dulu. Keyakinan tersebut dirasakan oleh sang Disk Jockey (DJ) usa merasakan ada banyak kejanggalan yang terjadi padanya.



Kekasih Ko Apex ini mengungkapkan kejanggalan pertama soal banyaknya luka lebam di tubuhnya yang muncul secara tiba-tiba usai bangun tidur. Sebelum mendapati luka lebam tersebut, Dinar sempat bermimpi dirampok oleh 25 orang yang juga tega menghabisi nyawanya.

"Aku dikirim santet orang. Orang nya yang pernah nyerang aku di media dan sosmed," ucap Dinar Candy kepada Okezone saat dihubungi via WhatsApp, Selasa (30/7/2024).

Dinar Candy Yakin Dapat Kiriman Santet, Gegara Tubuh Luka Lebam usai Bangun Tidur (Foto: Okezone)



Alih-alih merasa geram dengan tindakan wanita yang mengirim santet kepadanya, Dinar Candy justru enggan membeberkan nama lengkap pengirim santet tersebut.



"Saya nggak bisa sebut inisial karena takut meleber kemana-mana," tegas Dinar Candy.



Dinar Candy memastikan wanita yang kirim santet bukan dari kalangan selebriti Tanah Air. Oleh karena itu, bintang film Guna Guna Plakor ini ogah mengungkap nama pelaku agar tak terjadi timbul fitnah sebelum ada bukti.



"Bukan (artis) si tapi pernah menyerang saya di media, tapi dia karna nyerang saya lumayan ada nama mungkin sekarang dan followers," kata Dinar Candy.