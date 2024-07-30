Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Romantis, Ade Govinda Ciptakan Lagu Khusus Pernikahannya dengan Indi Arisa

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |09:27 WIB
Romantis, Ade Govinda Ciptakan Lagu Khusus Pernikahannya dengan Indi Arisa
Romantis, Ade Govinda Ciptakan Lagu Khusus Pernikahannya dengan Indi Arisa (Foto: IG Indi Arisa)
A
A
A

JAKARTA Ade Govinda menciptakan sebuah lagu spesial untuk calon istrinya, Indi Arisa. Diektahui  pernikahan mereka akan digelar di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

Ade dan Indi pun tak sungkan berbagi cerita soal persiapan mereka menjelang hari bahagianya itu.

"Ya 95 persen lah, karena sebetulnya hanya tinggal pelunasan ya teman-teman karena semua pelunasan itu datangnya di H min sebulan dan H min seminggu jadi pusing gitu. Karena DP-innya itu kan H min 8 bulan, DP berikutnya H min sebulan itu santai. Tapi ketika pelunasan itu bareng, oh iya juga nggak dipikirin," ucap Indi Arisa di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Romantis, Ade Govinda Ciptakan Lagu Khusus Pernikahannya dengan Indi Arisa
Romantis, Ade Govinda Ciptakan Lagu Khusus Pernikahannya dengan Indi Arisa

Indi bahkan mengaku sempat tak bisa tidur ketika akan dinikahi sang musisi. Hal itu dialami tepatnya menjelang hari lamaran mereka pada 25 Mei lalu.

"Kayak lamaran itu kita deg-degan H-1 nggak bisa tidur, tapi nikah tuh emang beda sih. Oh gini rasanya pas nikah H min beberapa bukan atau H min seminggu itu kayak cepet-cepet gitu," ucap dia.

Ade sendiri mengaku punya persembahan spesial untuk Indi berupa lagi baru. Besar kemungkinan, ia akan membawakan lagu tersebut di pesta pernikahannya.

"Ada dong (lagu baru), (judulnya) masih surprise," ucap Ade.

 

