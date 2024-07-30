Alasan Indi Arisa Menerima Pinangan Ade Govinda

JAKARTA - Indi Arisa membeberkan alasannya menerima pinangan Ade Govinda. Rencananya, mereka akan melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 3 Agustus 2024 di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Indi mengakui keinginannya untuk menikah dengan Ade juga dipicu karena usia yang sudah matang. Selain itu, ia merasa Ade adalah pria yang tepat untuk menjadi imamnya dalam berumah tangga.

"Satu udah umur ya, kalau mas Ade juga sepertinya dia sudah saatnya menikah. Cuma kenapa dari kami berdua kenapa akhirnya mau untuk menjalani ke arah yang lebih serius, karena i think sama-sama menemukan bahwa oh ternyata its supposed to be effortless kan gitu," jelas Indi di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Ade Govinda dan Indi Arisa

Meski demikian, Indi dan Ade tidak pernah memaksakan keinginannya untuk menikah. Dia menyebut rencana pernikahan ini muncul seiring berjalannya hubungan mereka.

"Ditambah untuk pernikahan itu bukan sesuatu yang untuk diforsir keeps naturally aja," ujarnya.

Indi menjelaskan hubungannya dengan Ade terjalin lantaran keduanya sering terlibat dalam acara yang sama.

Kala itu, Ade tak menyia-nyiakan momen tersebut dan langsung mengajaknya jalan bersama.

"Seperti teman-teman tahu aku nge-mC buat labelnya mas ade, buat mas ade juga, buat semua artis-artisnya dia, itu dari hubungan pekerjaan tiba-tiba eh ngedate," kata Indi.